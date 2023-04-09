CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Parti Meclisi'nde (PM) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürüyor.
14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili CHP'de de görüşmeler sürüyor.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre aday listeleri şöyle:
Ankara 1’inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
Ankara 2’inci bölge
Murat Emir
İstanbul 1’inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İstanbul 2’inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İstanbul 3’üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
İzmir 1’inci Bölge
1.Yüksel Taşkın
2.Ahmet Tuncay Özkan
3.Sevda ERdan Kılıç
4.Murat Bakan
5.Ednan Arslan
6.Seda Kaya (DEVA)
7.Haydar Altıntaş (DP)
8.Devrim Barış Çelik
9.Sefer İpekli
10.Güldem Atabay
11.Şahbal Aras
12.Fulya Akçay
13.Mehmet Şahin Fırat
14.Birgül Değirmenci
İzmir 2’inci Bölge
1.Gökçe Gökçen
2.Rıfat Nalbantoğlu
3.Rahmi Aşkın Türeli
4.Mahir Polat
5.Salih Uzun (DP)
6.Deniz Yücel
7.Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8.Hüseyin Sezer
9.Esin Doğan Metin
10.Altan İnanç
11.Emine Helin İnan Kınay
12.Ayten Gülsever
13.Nurşen Balcı
14.Burak Kotan
Adana
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
Antalya
1.Sururi Corabatur
2.Cavit Arı
3.Aliye Coşar
4.Mustafa Erdem
5.Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6.Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7.Murat Özçelik
8.Ercüment Taşdemir
9.Nilüfer Defeci
10.Vahap Tuncer
11.Sibel Gezen
12.Ramiz Atakan
13.Emrah Yurtlak
14.Zehra Milli
15.Hatice Kübra Turan
16.Müge Gezginci Uysal
17.Mehmet Gök