https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-milletvekili-adaylari-belli-olmaya-basladi-1069393586.html

CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı

CHP’de milletvekili adayları belli olmaya başladı

CHP Parti Meclisi'nde (PM) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürüyor. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T10:46+0300

2023-04-09T10:46+0300

2023-04-09T10:46+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili CHP'de de görüşmeler sürüyor.Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre aday listeleri şöyle:1. Gamze Taşçıer2. Deniz Demir3. Okan Konuralp4. Sadullah Ergin (DEVA)5. Aliye Timisi Ersever6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)7. Deniz Çakır8. Kemal Akkurt9. Aysun Palalı Köktaş10. Elif Topkaya Sevinç11. Hüseyin Can Güner12. Aycan Günday Koçtürk13. Armağan ErdoğanMurat Emir1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Doğan Çakmak14. Özcan Baripoğlu15. Sevgi Kılıç16. Olgun Çelik1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Aruz1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Medeni Yılmaz (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Utku Caner Çaykara16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)1. Orhan Sümer2. Müzeyyen Şevkin3. Burhannetin Bulut4. Sadullah Kısacık (DEVA)5. Ayhan Barut6. Berke Duvan7. Hüseyin Keser8. Erkan Karakaya9. Orhan Toplum10. Kübra Özbiçer11. Ahmet Korkmaz12. Sercan Polat13. Murat Öztanrıöver14. Ebru Yılmaz15. Elife Müftüoğlu

https://sputniknews.com.tr/20230407/chp-milletvekili-aday-adaylari-kimler-1069336730.html

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