https://sputniknews.com.tr/20230410/beyoglu-sinemasi-geri-donuyor-1069461890.html

Beyoğlu Sineması geri dönüyor

Beyoğlu Sineması geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T13:05+0300

2023-04-10T13:05+0300

2023-04-10T13:05+0300

yaşam

beyoğlu sineması

mahir polat

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından, Beyoğlu Sineması'nın yenilenmiş halinden bir fotoğraf paylaştı. Polat paylaşımında, “Pazar sıkıntısı yaşayanlar için güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? ‘Umut’ deseniz ne güzel olur" ifadelerini kullandı.İstanbul’un en eski sinema salonlarından olan Beyoğlu Sineması ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/harbiye-acik-hava-tiyatrosunda-sezon-istanbula-gelen-depremzede-kiz-ogrenciler-icin-erken-acildi-1069443953.html

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beyoğlu sineması, mahir polat, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), twitter