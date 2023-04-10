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Beyoğlu Sineması geri dönüyor
Beyoğlu Sineması geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:05+0300
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından, Beyoğlu Sineması'nın yenilenmiş halinden bir fotoğraf paylaştı. Polat paylaşımında, “Pazar sıkıntısı yaşayanlar için güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? ‘Umut’ deseniz ne güzel olur" ifadelerini kullandı.İstanbul’un en eski sinema salonlarından olan Beyoğlu Sineması ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.
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beyoğlu sineması, mahir polat, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), twitter
beyoğlu sineması, mahir polat, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), twitter

Beyoğlu Sineması geri dönüyor

13:05 10.04.2023
© Fotoğraf : TwitterBeyoğlu Sineması
Beyoğlu Sineması - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu Sineması olarak devam edeceğini açıkladı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından, Beyoğlu Sineması'nın yenilenmiş halinden bir fotoğraf paylaştı.
Polat paylaşımında, “Pazar sıkıntısı yaşayanlar için güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? ‘Umut’ deseniz ne güzel olur" ifadelerini kullandı.
İstanbul’un en eski sinema salonlarından olan Beyoğlu Sineması ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.
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