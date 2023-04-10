https://sputniknews.com.tr/20230410/harbiye-acik-hava-tiyatrosunda-sezon-istanbula-gelen-depremzede-kiz-ogrenciler-icin-erken-acildi-1069443953.html

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sezon İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için erken açıldı

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sezon İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için erken açıldı

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl depremzede kız öğrenciler için sezon erken açıldı. 20 Nisan'a kadar yapılacak gösteri ve konserlerin bilet... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T04:42+0300

2023-04-10T04:42+0300

2023-04-10T04:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

harbiye açık hava konserleri

depremzede

üniversite

öğrenci

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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 20 Nisan'a kadar gelirleri İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilmesi amacıyla bu yıl erken açıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ev sahipliğinde "dayanışma sahnesi" adıyla perde açan açık hava tiyatrosu, Antakya Medeniyetler Korosu'nun tek şarkılık performansı ile başladı.Daha sonra Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın gösterisiyle devam eden programda Çınar’a, Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba da eşlik etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı.20 Nisan'a kadar Harbiye'de yapılacak konser serisi kapsamında, organizatörlerin bilet satışlarından elde edeceği gelirler, İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesine bağışlanarak İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.

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