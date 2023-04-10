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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/harbiye-acik-hava-tiyatrosunda-sezon-istanbula-gelen-depremzede-kiz-ogrenciler-icin-erken-acildi-1069443953.html
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sezon İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için erken açıldı
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sezon İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için erken açıldı
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl depremzede kız öğrenciler için sezon erken açıldı. 20 Nisan'a kadar yapılacak gösteri ve konserlerin bilet... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T04:42+0300
2023-04-10T04:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
harbiye açık hava konserleri
depremzede
üniversite
öğrenci
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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 20 Nisan'a kadar gelirleri İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilmesi amacıyla bu yıl erken açıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ev sahipliğinde "dayanışma sahnesi" adıyla perde açan açık hava tiyatrosu, Antakya Medeniyetler Korosu'nun tek şarkılık performansı ile başladı.Daha sonra Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın gösterisiyle devam eden programda Çınar’a, Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba da eşlik etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı.20 Nisan'a kadar Harbiye'de yapılacak konser serisi kapsamında, organizatörlerin bilet satışlarından elde edeceği gelirler, İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesine bağışlanarak İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.
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harbiye açık hava konserleri, depremzede, üniversite, öğrenci
harbiye açık hava konserleri, depremzede, üniversite, öğrenci

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sezon İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için erken açıldı

04:42 10.04.2023
© AAHarbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 20 Nisan'a kadar, gelirleri İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilmesi amacıyla bu yıl erken açıldı
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 20 Nisan'a kadar, gelirleri İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilmesi amacıyla bu yıl erken açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl depremzede kız öğrenciler için sezon erken açıldı. 20 Nisan'a kadar yapılacak gösteri ve konserlerin bilet satışlarından elde edilecek gelirler, İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 20 Nisan'a kadar gelirleri İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilmesi amacıyla bu yıl erken açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ev sahipliğinde "dayanışma sahnesi" adıyla perde açan açık hava tiyatrosu, Antakya Medeniyetler Korosu'nun tek şarkılık performansı ile başladı.
Daha sonra Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın gösterisiyle devam eden programda Çınar’a, Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba da eşlik etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı.
20 Nisan'a kadar Harbiye'de yapılacak konser serisi kapsamında, organizatörlerin bilet satışlarından elde edeceği gelirler, İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesine bağışlanarak İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.
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