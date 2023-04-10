https://sputniknews.com.tr/20230410/banker-bilo-filmi-gercek-oldu-yasadisi-gocmenler-yunanistan-denilerek-bodruma-birakildi-1069473997.html

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı

Dolandırıcılar, Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri denizde bir müddet dolandırıp tekrar Bodrum’a bıraktı. Başlarına... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T15:45+0300

2023-04-10T15:45+0300

2023-04-10T15:58+0300

yaşam

türkiye

muğla

bodrum

didim

yunanistan

göçmen

mülteci

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Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan “Banker Bilo” filmi Bodrum’da gerçek oldu. Farklı ülkelerden Avrupa hayaliyle için Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri, Didim’den deniz yoluyla Bodrum’a getiren insan kaçakçıları mültecilere Bodrum’u Yunanistan diyerek kandırdı. Türkbükü Mahallesi'ndeki Küçükada üzerine bırakılan mültecileri balıkçılar fark edip sahil güvenlik ekiplerini aradı.Filmlere konu olan hikayeyi yaşayan 20 mülteci adadan alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay ila 7 yıl önce gelen Suriye uyruklu mülteciler sınırından geçerek geldiklerini, Filistin uyruklu göçmenler ise Mısır ülkesinden hava yolu ile İstanbul’a geldiklerini açıkladı. İstanbul’dan insan kaçakçıları tarafından karayolu ile İzmir’e, İzmir’den başka bir araçla Aydın'ın Didim ilçesine getirildiklerini anlatan mülteciler, Didim’den sürat botuna binerek Yunanistan adalarına kaçmak istediklerini itiraf ettiler. 'Yunanlar birazdan gelir'Mültecileri bota bindiren insan tacirlerinin karşısı Yunanistan diyerek Türkbükü açıklarındaki Küçükada üzerine mültecileri bırakıp "Birazdan sizi Yunan ekipler alacak. Oradan İtalya’ya daha sonra da istediğiniz Avrupa ülkesine gidersiniz" dedikleri ortaya çıktı. Film gibi hikayeyi yaşayan mülteciler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerek Göç İdaresi'ne gönderildi.'Banker Bilo' isimli filmde, köyden kamyona bindirilen ve Almanya'ya gitme vaadiyle kandırılan köylüler, 'Münih'e geldik' denilerek İstanbul'a bırakılıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230409/akdenizde-18-yasadisi-gocmen-kayboldu-1069437844.html

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