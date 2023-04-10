'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:30
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Listeler nasıl bir Meclis'i işaret ediyor?
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230410/banker-bilo-filmi-gercek-oldu-yasadisi-gocmenler-yunanistan-denilerek-bodruma-birakildi-1069473997.html
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı
Dolandırıcılar, Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri denizde bir müddet dolandırıp tekrar Bodrum’a bıraktı. Başlarına... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T15:45+0300
2023-04-10T15:58+0300
yaşam
türkiye
muğla
bodrum
didim
yunanistan
göçmen
mülteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069473840_0:112:1024:688_1920x0_80_0_0_44189c3ca9edefe02e9dff4166856261.jpg
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan “Banker Bilo” filmi Bodrum’da gerçek oldu. Farklı ülkelerden Avrupa hayaliyle için Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri, Didim’den deniz yoluyla Bodrum’a getiren insan kaçakçıları mültecilere Bodrum’u Yunanistan diyerek kandırdı. Türkbükü Mahallesi'ndeki Küçükada üzerine bırakılan mültecileri balıkçılar fark edip sahil güvenlik ekiplerini aradı.Filmlere konu olan hikayeyi yaşayan 20 mülteci adadan alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay ila 7 yıl önce gelen Suriye uyruklu mülteciler sınırından geçerek geldiklerini, Filistin uyruklu göçmenler ise Mısır ülkesinden hava yolu ile İstanbul’a geldiklerini açıkladı. İstanbul’dan insan kaçakçıları tarafından karayolu ile İzmir’e, İzmir’den başka bir araçla Aydın'ın Didim ilçesine getirildiklerini anlatan mülteciler, Didim’den sürat botuna binerek Yunanistan adalarına kaçmak istediklerini itiraf ettiler. 'Yunanlar birazdan gelir'Mültecileri bota bindiren insan tacirlerinin karşısı Yunanistan diyerek Türkbükü açıklarındaki Küçükada üzerine mültecileri bırakıp "Birazdan sizi Yunan ekipler alacak. Oradan İtalya’ya daha sonra da istediğiniz Avrupa ülkesine gidersiniz" dedikleri ortaya çıktı. Film gibi hikayeyi yaşayan mülteciler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerek Göç İdaresi'ne gönderildi.'Banker Bilo' isimli filmde, köyden kamyona bindirilen ve Almanya'ya gitme vaadiyle kandırılan köylüler, 'Münih'e geldik' denilerek İstanbul'a bırakılıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230409/akdenizde-18-yasadisi-gocmen-kayboldu-1069437844.html
muğla
bodrum
didim
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069473840_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b2d5a3850aab63ce3374e4df599d3c33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, muğla, bodrum, didim, yunanistan, göçmen, mülteci
türkiye, muğla, bodrum, didim, yunanistan, göçmen, mülteci

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı

15:45 10.04.2023 (güncellendi: 15:58 10.04.2023)
© EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Yasadışı göçmenler Yunanistan denilerek Bodrum'a bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR
Abone olTelegram
Dolandırıcılar, Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri denizde bir müddet dolandırıp tekrar Bodrum’a bıraktı. Başlarına gelenleri anlatan mülteciler akıllara 'Banker Bilo' filmini getirdi.
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan “Banker Bilo” filmi Bodrum’da gerçek oldu. Farklı ülkelerden Avrupa hayaliyle için Yunanistan’a gitmek isteyen mültecileri, Didim’den deniz yoluyla Bodrum’a getiren insan kaçakçıları mültecilere Bodrum’u Yunanistan diyerek kandırdı. Türkbükü Mahallesi'ndeki Küçükada üzerine bırakılan mültecileri balıkçılar fark edip sahil güvenlik ekiplerini aradı.
Filmlere konu olan hikayeyi yaşayan 20 mülteci adadan alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Türkiye'ye yaklaşık 2 ay ila 7 yıl önce gelen Suriye uyruklu mülteciler sınırından geçerek geldiklerini, Filistin uyruklu göçmenler ise Mısır ülkesinden hava yolu ile İstanbul’a geldiklerini açıkladı.
İstanbul’dan insan kaçakçıları tarafından karayolu ile İzmir’e, İzmir’den başka bir araçla Aydın'ın Didim ilçesine getirildiklerini anlatan mülteciler, Didim’den sürat botuna binerek Yunanistan adalarına kaçmak istediklerini itiraf ettiler.

'Yunanlar birazdan gelir'

Mültecileri bota bindiren insan tacirlerinin karşısı Yunanistan diyerek Türkbükü açıklarındaki Küçükada üzerine mültecileri bırakıp "Birazdan sizi Yunan ekipler alacak. Oradan İtalya’ya daha sonra da istediğiniz Avrupa ülkesine gidersiniz" dedikleri ortaya çıktı. Film gibi hikayeyi yaşayan mülteciler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzerek Göç İdaresi'ne gönderildi.
'Banker Bilo' isimli filmde, köyden kamyona bindirilen ve Almanya'ya gitme vaadiyle kandırılan köylüler, 'Münih'e geldik' denilerek İstanbul'a bırakılıyordu.
Batan gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
Akdeniz'de 18 yasadışı göçmen kayboldu
Dün, 20:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала