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https://sputniknews.com.tr/20230409/akdenizde-18-yasadisi-gocmen-kayboldu-1069437844.html
Akdeniz'de 18 yasadışı göçmen kayboldu
Akdeniz'de 18 yasadışı göçmen kayboldu
Akdeniz'in orta kesiminde Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 18 kaçak göçmenin kayıp olduğu bildirildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T20:48+0300
2023-04-09T20:48+0300
göçmen
akdeniz
kayıp
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Libya, Malta, İtalya ve Tunus arasında kurtarma operasyonları yapan Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) 'Resqship"in Nadir isimli gemisi 22 göçmeni kurtarırken, iki de ceset çıkardı.Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre, teknede bulunan 18 kişinin denizde kaybolduğu belirtildi.Göçmenlerin, Fildişi Sahili, Gine, Kamerun ve Senegalli oldukları ifade edildi.Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran 'Alarm Phone' isimli sivil oluşumdan yapılan paylaşımda, Libya’nın Tobruk kentinden hareket eden yaklaşık 400 göçmenin Akdeniz’de halihazırda tehlike altında olduğunu bildirdi.Orta Akdeniz'deki yasadışı göç sorunuAvrupa'ya yönelik yasadışı göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan kaçak göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin 'güvenli liman' vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda yasadışı göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/mans-denizinde-96-gocmen-kurtarildi-1069390165.html
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göçmen, akdeniz, kayıp, kaçak göçmen, göçmen krizi
göçmen, akdeniz, kayıp, kaçak göçmen, göçmen krizi

Akdeniz'de 18 yasadışı göçmen kayboldu

20:48 09.04.2023
© AP PhotoBatan gemi
Batan gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AP Photo
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Akdeniz'in orta kesiminde Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 18 kaçak göçmenin kayıp olduğu bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'in Libya, Malta, İtalya ve Tunus arasında kurtarma operasyonları yapan Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) 'Resqship"in Nadir isimli gemisi 22 göçmeni kurtarırken, iki de ceset çıkardı.
Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre, teknede bulunan 18 kişinin denizde kaybolduğu belirtildi.
Göçmenlerin, Fildişi Sahili, Gine, Kamerun ve Senegalli oldukları ifade edildi.
Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran 'Alarm Phone' isimli sivil oluşumdan yapılan paylaşımda, Libya’nın Tobruk kentinden hareket eden yaklaşık 400 göçmenin Akdeniz’de halihazırda tehlike altında olduğunu bildirdi.

Orta Akdeniz'deki yasadışı göç sorunu

Avrupa'ya yönelik yasadışı göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan kaçak göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin 'güvenli liman' vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.
Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda yasadışı göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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