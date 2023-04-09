https://sputniknews.com.tr/20230409/mans-denizinde-96-gocmen-kurtarildi-1069390165.html
Manş Denizi'nde 96 göçmen kurtarıldı
Manş Denizi'nde 96 göçmen kurtarıldı
Manş Denizi'ndeki 96 göçmen Fransa'nın Pas-de-Calais vilayeti açıklarında kurtarıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T03:04+0300
2023-04-09T03:04+0300
2023-04-09T03:06+0300
dünya
ingiltere
fransa
manş denizi
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059729620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4f23351633fafc5e571955ffe33503c.jpg
Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais açıklarında Fransız Deniz Harekat Kuvvetleri ve Ulusal Deniz Jandarması'nın yürüttüğü 3 farklı operasyonda 96 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.Açıklamada, Manş Denizi'nden günde 400'den fazla ticari geminin geçtiği ancak bu bölgenin riskli olduğu uyarısına da yer verildi.
ingiltere
fransa
manş denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059729620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3634c9272fa0083554e44db730261c60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, fransa, manş denizi, göçmen
ingiltere, fransa, manş denizi, göçmen
Manş Denizi'nde 96 göçmen kurtarıldı
03:04 09.04.2023 (güncellendi: 03:06 09.04.2023) Abone ol
Manş Denizi'ndeki 96 göçmen Fransa'nın Pas-de-Calais vilayeti açıklarında kurtarıldı.
Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais açıklarında Fransız Deniz Harekat Kuvvetleri ve Ulusal Deniz Jandarması'nın yürüttüğü 3 farklı operasyonda 96 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Manş Denizi'nden günde 400'den fazla ticari geminin geçtiği ancak bu bölgenin riskli olduğu uyarısına da yer verildi.