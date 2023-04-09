https://sputniknews.com.tr/20230409/mans-denizinde-96-gocmen-kurtarildi-1069390165.html

Manş Denizi'nde 96 göçmen kurtarıldı

Manş Denizi'nde 96 göçmen kurtarıldı

Manş Denizi'ndeki 96 göçmen Fransa'nın Pas-de-Calais vilayeti açıklarında kurtarıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T03:04+0300

2023-04-09T03:04+0300

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dünya

ingiltere

fransa

manş denizi

göçmen

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Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais açıklarında Fransız Deniz Harekat Kuvvetleri ve Ulusal Deniz Jandarması'nın yürüttüğü 3 farklı operasyonda 96 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.Açıklamada, Manş Denizi'nden günde 400'den fazla ticari geminin geçtiği ancak bu bölgenin riskli olduğu uyarısına da yer verildi.

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ingiltere, fransa, manş denizi, göçmen