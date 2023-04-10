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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/asli-baykal-ak-partiden-aday-oldu-mu-1069460512.html
Aslı Baykal AK Parti'den aday oldu mu?
Aslı Baykal AK Parti'den aday oldu mu?
AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ismi aday listesinde yer almadı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:42+0300
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2023 türkiye seçimleri
aslı baykal ataman
ak parti
deniz baykal
chp
milletvekili
kadın milletvekili
milletvekili adayı
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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, AK Parti milletvekilli adayı gösterileceği iddia edilmişti.Sabah yazarı Mehmet Barlas, dün kaleme aldığı yazısında Baykal'ın adının AK Parti listelerinde yer alacağını öne sürmüş ve "Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı. Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor" görüşünü savunmuştu.Milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından Baykal'ın aday gösterilmediği ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/secimde-13-siyasi-parti-tek-basina-digerleri-ittifak-catisinda-yarisacak-1069456420.html
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Aslı Baykal AK Parti'den aday oldu mu?

© DHADeniz Baykal - Aslı Baykal
Deniz Baykal - Aslı Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© DHA
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AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ismi aday listesinde yer almadı.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, AK Parti milletvekilli adayı gösterileceği iddia edilmişti.
Sabah yazarı Mehmet Barlas, dün kaleme aldığı yazısında Baykal'ın adının AK Parti listelerinde yer alacağını öne sürmüş ve "Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı. Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor" görüşünü savunmuştu.
Milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından Baykal'ın aday gösterilmediği ortaya çıktı.
oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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