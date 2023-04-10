https://sputniknews.com.tr/20230410/asli-baykal-ak-partiden-aday-oldu-mu-1069460512.html

Aslı Baykal AK Parti'den aday oldu mu?

Aslı Baykal AK Parti'den aday oldu mu?

AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ismi aday listesinde yer almadı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:42+0300

2023-04-10T12:42+0300

2023-04-10T12:43+0300

2023 türkiye seçimleri

aslı baykal ataman

ak parti

deniz baykal

chp

milletvekili

kadın milletvekili

milletvekili adayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/02/1044637628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82e330069413264de3b8c9a4c1912eae.jpg

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, AK Parti milletvekilli adayı gösterileceği iddia edilmişti.Sabah yazarı Mehmet Barlas, dün kaleme aldığı yazısında Baykal'ın adının AK Parti listelerinde yer alacağını öne sürmüş ve "Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı. Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor" görüşünü savunmuştu.Milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından Baykal'ın aday gösterilmediği ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/secimde-13-siyasi-parti-tek-basina-digerleri-ittifak-catisinda-yarisacak-1069456420.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aslı baykal aday mı,aslı baykal ak parti,aslı baykal ak parti milletvekili adayı mı,ak parti listesi aslı baykal,deniz baykalın kızı ak parti adayı mı,deniz baykal'ın kızı aslı baykal akp listelerinden aday olacak iddiası