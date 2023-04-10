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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/abdnin-icinde-rus-aluminyumun-bulundugu-urunlere-yuzde-200-gumruk-vergisi-yururluge-girdi-1069487197.html
ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi
ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi
ABD’nin Rusya menşeili alüminyumun bulunduğu ürünlere getirdiği yüzde 200 oranında gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T21:57+0300
2023-04-10T21:57+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
alüminyum
gümrük vergisi
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Vergi, ürünlerin yapıldığı ülke ne olursa olsun içinde Rus alüminyumu varsa uygulanacak.Bir ay önce benzer uygulama, doğrudan Rusya’da üretilen alüminyuma ve bu metalden ürünlere yönelik de başlatılmıştı.Daha önce Bloomberg, böyle sıkı uygulamanın ABD’nin Rusya’dan alüminyum ithalatının durması anlamına geldiğini ifade etmişti.Ukrayna’da çatışmanın başladığı günden bu yana Rus alüminyuma ve başlıca üreticisi Rusal şirketine karşı hiçbir yaptırım getirilmemişti. Rusal, Çin dışında dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi ve dünya piyasasında yüzde 6’lık paya sahip. ABD, 2022 Şubat ayında Rus alüminyuma yaptırım uygulamayı değerlendirmişti, ama dünya genelinde bu metalin tedarikine zarar verebileceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçmişti.Rusal geçen yıl, ürettiği alüminyumun yüzde 4.6’sını ABD’ye ihraç etmişti. 2021’de bu oran yüzde 6.2 olarak gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/bloomberg-abd-bu-hafta-rusyadan-satin-alinan-aluminyuma-yuzde-200-gumruk-vergisi-getirebilir-1066659128.html
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abd, rusya, alüminyum, gümrük vergisi
abd, rusya, alüminyum, gümrük vergisi

ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi

21:57 10.04.2023
© AFP 2023Alüminyum
Alüminyum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023
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ABD’nin Rusya menşeili alüminyumun bulunduğu ürünlere getirdiği yüzde 200 oranında gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi.
Vergi, ürünlerin yapıldığı ülke ne olursa olsun içinde Rus alüminyumu varsa uygulanacak.
Bir ay önce benzer uygulama, doğrudan Rusya’da üretilen alüminyuma ve bu metalden ürünlere yönelik de başlatılmıştı.
Daha önce Bloomberg, böyle sıkı uygulamanın ABD’nin Rusya’dan alüminyum ithalatının durması anlamına geldiğini ifade etmişti.
Ukrayna’da çatışmanın başladığı günden bu yana Rus alüminyuma ve başlıca üreticisi Rusal şirketine karşı hiçbir yaptırım getirilmemişti. Rusal, Çin dışında dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi ve dünya piyasasında yüzde 6’lık paya sahip. ABD, 2022 Şubat ayında Rus alüminyuma yaptırım uygulamayı değerlendirmişti, ama dünya genelinde bu metalin tedarikine zarar verebileceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçmişti.
Rusal geçen yıl, ürettiği alüminyumun yüzde 4.6’sını ABD’ye ihraç etmişti. 2021’de bu oran yüzde 6.2 olarak gerçekleşmişti.
alüminyum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
DÜNYA
Bloomberg: ABD, bu hafta Rusya'dan satın alınan alüminyuma yüzde 200 gümrük vergisi getirebilir
6 Şubat, 21:26
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