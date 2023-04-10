https://sputniknews.com.tr/20230410/abdnin-icinde-rus-aluminyumun-bulundugu-urunlere-yuzde-200-gumruk-vergisi-yururluge-girdi-1069487197.html

ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi

ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi

ABD’nin Rusya menşeili alüminyumun bulunduğu ürünlere getirdiği yüzde 200 oranında gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T21:57+0300

2023-04-10T21:57+0300

2023-04-10T21:57+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

alüminyum

gümrük vergisi

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Vergi, ürünlerin yapıldığı ülke ne olursa olsun içinde Rus alüminyumu varsa uygulanacak.Bir ay önce benzer uygulama, doğrudan Rusya’da üretilen alüminyuma ve bu metalden ürünlere yönelik de başlatılmıştı.Daha önce Bloomberg, böyle sıkı uygulamanın ABD’nin Rusya’dan alüminyum ithalatının durması anlamına geldiğini ifade etmişti.Ukrayna’da çatışmanın başladığı günden bu yana Rus alüminyuma ve başlıca üreticisi Rusal şirketine karşı hiçbir yaptırım getirilmemişti. Rusal, Çin dışında dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi ve dünya piyasasında yüzde 6’lık paya sahip. ABD, 2022 Şubat ayında Rus alüminyuma yaptırım uygulamayı değerlendirmişti, ama dünya genelinde bu metalin tedarikine zarar verebileceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçmişti.Rusal geçen yıl, ürettiği alüminyumun yüzde 4.6’sını ABD’ye ihraç etmişti. 2021’de bu oran yüzde 6.2 olarak gerçekleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230206/bloomberg-abd-bu-hafta-rusyadan-satin-alinan-aluminyuma-yuzde-200-gumruk-vergisi-getirebilir-1066659128.html

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abd, rusya, alüminyum, gümrük vergisi