https://sputniknews.com.tr/20230410/abdnin-icinde-rus-aluminyumun-bulundugu-urunlere-yuzde-200-gumruk-vergisi-yururluge-girdi-1069487197.html
ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi
ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi
ABD’nin Rusya menşeili alüminyumun bulunduğu ürünlere getirdiği yüzde 200 oranında gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T21:57+0300
2023-04-10T21:57+0300
2023-04-10T21:57+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
alüminyum
gümrük vergisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069487031_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_81b1cc3d80e8aead79fe793fb363c039.jpg
Vergi, ürünlerin yapıldığı ülke ne olursa olsun içinde Rus alüminyumu varsa uygulanacak.Bir ay önce benzer uygulama, doğrudan Rusya’da üretilen alüminyuma ve bu metalden ürünlere yönelik de başlatılmıştı.Daha önce Bloomberg, böyle sıkı uygulamanın ABD’nin Rusya’dan alüminyum ithalatının durması anlamına geldiğini ifade etmişti.Ukrayna’da çatışmanın başladığı günden bu yana Rus alüminyuma ve başlıca üreticisi Rusal şirketine karşı hiçbir yaptırım getirilmemişti. Rusal, Çin dışında dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi ve dünya piyasasında yüzde 6’lık paya sahip. ABD, 2022 Şubat ayında Rus alüminyuma yaptırım uygulamayı değerlendirmişti, ama dünya genelinde bu metalin tedarikine zarar verebileceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçmişti.Rusal geçen yıl, ürettiği alüminyumun yüzde 4.6’sını ABD’ye ihraç etmişti. 2021’de bu oran yüzde 6.2 olarak gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/bloomberg-abd-bu-hafta-rusyadan-satin-alinan-aluminyuma-yuzde-200-gumruk-vergisi-getirebilir-1066659128.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069487031_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_d854c1a8361c6a9fb9507594fcdd8d94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, alüminyum, gümrük vergisi
abd, rusya, alüminyum, gümrük vergisi
ABD’nin, içinde Rus alüminyumun bulunduğu ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi yürürlüğe girdi
Abone ol
ABD’nin Rusya menşeili alüminyumun bulunduğu ürünlere getirdiği yüzde 200 oranında gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi.
Vergi, ürünlerin yapıldığı ülke ne olursa olsun içinde Rus alüminyumu varsa uygulanacak.
Bir ay önce benzer uygulama, doğrudan Rusya’da üretilen alüminyuma ve bu metalden ürünlere yönelik de başlatılmıştı.
Daha önce Bloomberg, böyle sıkı uygulamanın ABD’nin Rusya’dan alüminyum ithalatının durması anlamına geldiğini ifade etmişti.
Ukrayna’da çatışmanın başladığı günden bu yana Rus alüminyuma ve başlıca üreticisi Rusal şirketine karşı hiçbir yaptırım getirilmemişti. Rusal, Çin dışında dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi ve dünya piyasasında yüzde 6’lık paya sahip. ABD, 2022 Şubat ayında Rus alüminyuma yaptırım uygulamayı değerlendirmişti, ama dünya genelinde bu metalin tedarikine zarar verebileceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçmişti.
Rusal geçen yıl, ürettiği alüminyumun yüzde 4.6’sını ABD’ye ihraç etmişti. 2021’de bu oran yüzde 6.2 olarak gerçekleşmişti.