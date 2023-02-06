https://sputniknews.com.tr/20230206/bloomberg-abd-bu-hafta-rusyadan-satin-alinan-aluminyuma-yuzde-200-gumruk-vergisi-getirebilir-1066659128.html

Bloomberg: ABD, bu hafta Rusya'dan satın alınan alüminyuma yüzde 200 gümrük vergisi getirebilir

Bloomberg: ABD, bu hafta Rusya'dan satın alınan alüminyuma yüzde 200 gümrük vergisi getirebilir

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, ABD’nin Rusya'dan satın alınan alüminyuma yüzde 200 oranında gümrük vergisi getirebileceğini bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T21:26+0300

2023-02-06T21:26+0300

2023-02-06T21:26+0300

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rusya

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Ajansın duruma vakıf olan kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, Rusya’dan satın alınan alüminyuma bu hafta yüzde 200 oranında gümrük vergisi getirebilecek.Haberde, “ABD, Moskova üzerindeki baskıyı sürdürmek için bu hafta Rus yapımı alüminyuma yüzde 200’lük tarife getirmeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.Bloomberg ayrıca böyle bir önlemin ABD için, şimdiye kadar ABD’nin toplam ithalatının yüzde onunu oluşturan Rus alüminyumu alımını durdurmak anlamına geldiğini ifade etti.Ekim ayında Bloomberg’in kıdemli muhabiri Jennifer Jacobs, ABD makamlarının Rusya'dan alüminyum tedarikinin yasaklanmasını tartıştığını bildirmişti. Jacobs, pazarın Rus alüminyumu için kapatılmasının üç alternatifi olduğuna işaret etmişti:Bunun ardından Avrupa’nın beş sanayi birliği, yaptırımlar binlerce şirketin kapanmasına neden olabileceği için AB yetkililerinden Rusya'dan gelen ürünlere yasak getirmemesini istemişti.

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