https://sputniknews.com.tr/20230410/abd-savas-gemisi-cin-sularina-girdi-1069454916.html

ABD savaş gemisi Çin sularına girdi

ABD savaş gemisi Çin sularına girdi

ABD Donanması, güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Güney Çin Denizi'nde Çin'in hakimiyetindeki sulara girdiğini duyurdu. Operasyona 'seyir özgürlüğü' adı... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T11:47+0300

2023-04-10T11:47+0300

2023-04-10T11:50+0300

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Donanma tarafından yapılnan açıklamada, 'denize ilişkin hakları, özgürlükleri ve denizin yasal kullanımını desteklemek amacıyla' ABD'nin Güney Çin Denizi'nde 'navigasyon özgürlüğü' operasyonu başlatıldı.Güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Çin hakimiyetindeki sulara girdiğini bildiren açıklamada, savaş gemisinin 'uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları yakınında seyir hakları ve özgürlüklerini teyit ettiği' savunuldu.Açıklamaya göre operasyondan sonra USS Milius gemisi 'hak ihlali yapılan bölgeyi terk ederek Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarına devam etti'.Geminin Mischief Kayalıkları çevresindeki 12 deniz millik bir alan içerisinde hareket ettiği belirtildi. Söz konusu alan, Tayvan adasının güney ucundan bin 400 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öte yandan Çin'e ait savaş uçakları ve savaş gemileri Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Açıklamada, "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikata, kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile roket kuvvetlerine bağlı güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birliklerin katıldığı bildirilmişti.Tayvan: Bölgede Çin'e ait 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisi tespit edildiBugün Pekin'den yapılan bir açıklamada 'aktif mühimmat' taşıyan savaş uçaklarının Tayvan yakınlarında 'simüle edilmiş saldırılar' düzenlediği ve Shandong uçak gemisinin devam eden tatbikatlara dahil olduğu bildirildi.Tayvan Savunma Bakanlığı ise dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisinin tespit edildiğini kaydetti.Bakanlığın açıklamasında, 70 hava aracından 35'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.Açıklamada, 8 "SU-30", 6 "J-10", 4 "J-11", 8 "J-16" savaş uçağı ve "TB-001" tipi silahlı dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "Y-9 EW" ve "KJ-500" tipi erken uyarı uçakları, "CH-4" tipi silahlı dron ile 4 "J-15" savaş uçağının ise ADIZ'in güney bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.Tayvan'dan ABD'ye ziyaretSon günlerde yeniden Tayvan eksenine odaklanan ABD-Çin ilişkileri, geçtiğimiz hafta Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaret ederek ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinin ardından gerilmişti.Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.Pelosi'nin ziyareti de askeri gerilime sebep olmuştuABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında krize yol açmıştı. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlerken, gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.Çin, ziyaretin ardından Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırarak Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.Çin'in topraklarının parçası olduğunu vurguladığı Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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