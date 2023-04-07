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Çin’den Tayvan liderinin ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım
Çin’den Tayvan liderinin ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım
Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine aracılık eden 2 kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım kararı aldı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T16:11+0300
2023-04-07T16:11+0300
dünya
asya & pasifik
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
abd
ziyaret
tsai ing-wen
yaptırım
kevin mccharthy
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Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretinin yankıları sürüyor. Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ev sahipliği yapan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'ne ve New York'ta Küresel Liderlik Ödülü aldığı Hudson Enstitüsü’ne yaptırım kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki kurumla her türlü iş birliği yapılması ve temas kurulmasının yasaklandığı aktarıldı. Kurumların 'Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine platform ve kolaylık sağladığı' ifade edildi.Ayrıca Hudson Enstitüsü Başkanı John Walters, Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern ile Reagan Vakfı Baş İdarecisi Joanne Drake ve Eski Direktörü John Heubusch olmak üzere 4 ABD vatandaşına bireysel yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu şahısların ve aile üyelerinin Çin anakarası ile Hong Kong ve Makao'ya girişine yasak getirilirken, Çin'deki varlıklarının dondurulacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/dislanan-macron-adeta-intikam-alircasina-cinle-asya-pasifikte-denge-kurma-arayisi-icerisinde-1069295112.html
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asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, ziyaret, tsai ing-wen, yaptırım, kevin mccharthy
asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, ziyaret, tsai ing-wen, yaptırım, kevin mccharthy

Çin’den Tayvan liderinin ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım

16:11 07.04.2023
© AFP 2023 / Odd ANDERSEN / Çin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / Odd ANDERSEN /
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Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine aracılık eden 2 kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım kararı aldı.
Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretinin yankıları sürüyor. Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ev sahipliği yapan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'ne ve New York'ta Küresel Liderlik Ödülü aldığı Hudson Enstitüsü’ne yaptırım kararı aldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki kurumla her türlü iş birliği yapılması ve temas kurulmasının yasaklandığı aktarıldı. Kurumların 'Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine platform ve kolaylık sağladığı' ifade edildi.
Ayrıca Hudson Enstitüsü Başkanı John Walters, Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern ile Reagan Vakfı Baş İdarecisi Joanne Drake ve Eski Direktörü John Heubusch olmak üzere 4 ABD vatandaşına bireysel yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.
Söz konusu şahısların ve aile üyelerinin Çin anakarası ile Hong Kong ve Makao'ya girişine yasak getirilirken, Çin'deki varlıklarının dondurulacağı belirtildi.
Emmanuel Macron - Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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