Çin’den Tayvan liderinin ABD ziyareti nedeniyle 2 kuruluşa yaptırım

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine aracılık eden 2 kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım kararı aldı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretinin yankıları sürüyor. Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ziyareti sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine ev sahipliği yapan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'ne ve New York'ta Küresel Liderlik Ödülü aldığı Hudson Enstitüsü’ne yaptırım kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki kurumla her türlü iş birliği yapılması ve temas kurulmasının yasaklandığı aktarıldı. Kurumların 'Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine platform ve kolaylık sağladığı' ifade edildi.Ayrıca Hudson Enstitüsü Başkanı John Walters, Mütevelli Heyeti Başkanı Sarah May Stern ile Reagan Vakfı Baş İdarecisi Joanne Drake ve Eski Direktörü John Heubusch olmak üzere 4 ABD vatandaşına bireysel yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu şahısların ve aile üyelerinin Çin anakarası ile Hong Kong ve Makao'ya girişine yasak getirilirken, Çin'deki varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

