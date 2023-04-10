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https://sputniknews.com.tr/20230410/ab-baskanlarinin-seyahat-masraflarindan-rahatsiz-1069487512.html
AB, başkanlarının seyahat masraflarından rahatsız
AB, başkanlarının seyahat masraflarından rahatsız
Fransız Le Monde gazetesi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in seyahat masraflarının seleflerine göre belirgin... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T22:04+0300
2023-04-10T22:04+0300
dünya
avrupa birliği
charles michel
ursula von der leyen
seyahat
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Gazetede yer alan makalede, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı’nın bütçesinin 2024’te 2 milyon 600 bin euro olarak planlandığı, bunun 2023’e göre yüzde 27.5 daha büyük olduğu ifade edildi. Michel ve heyetlerinin seyahatler için yapılacak masrafların yaklaşık 2 milyon euro olarak planlandığı, bunun 2023’e göre üçte bir oranında daha fazla olduğu belirtildi. Bu artışın ana sebebi olarak Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı 'aktif uluslararası faaliyet' olarak gösterildi.Makalede, “9 Mart’ta bu konuyla ilgili yapılan toplantıda, aralarında Almanya, İtalya ve Polonya’nın bulunduğu dokuz ülke bu artışın nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Avusturya ve Slovakya, bu yaşam tarzının neden olabileceği ‘imaj sorunlarından’ bahsetti” ifadelerine yer verildi.Michel’in selefleri Donals Tusk (2014-2019) ve Herman Van Rompuy’in (2010-2014) seyahat masraflarının 500 bin euro’nun altında olduğunu, tüm bütçelerinin de 1 milyon euro’ya sığdığını anımsatan Le Monde, “Bu büyüme bir tek enflasyonla açıklanamaz” değerlendirmesini yaptı.Von der Leyen’in de seleflerine göre daha sık yurt dışına seyahat ettiği ifade edildi. Komisyon Başkanı ve üyelerinin 2022’deki seyahatlerinin toplam maliyeti 3 milyon 700 bin euro olarak değerlendiriliyor. Gazeteye konuşan kaynakların görüşüne göre, masrafların artmasının bir başka nedeni Michel ve von der Leyen arasındaki sıkı rekabet oldu. Bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme sırasında Von der Leyen’e sandalyenin verilmediği geçen yılın nisan ayında ortaya çıktığı belirtildi.Makalede, 3 Şubat’ta Kiev’de yapılan AB-Ukrayna zirvesine de dikkat çekilirken, “Zirve, olması gerektiği gibi Charles Michel tarafından duyurulmuştu. Ama eski Alman bakan (Von der Leyen) birkaç gün sonra inisiyatifi eline alarak (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy’in bakanlarıyla işbirliğini görüşmek için 2 Şubat’ta komisyon üyeleriyle birlikte Ukrayna’nın başkentine gideceğini duyurdu. Bu bağlamda, Belçika lideri, 3 Şubat zirvesine hazırlık amacıyla ilk ziyaretini tek başına 19 Ocak’ta yapmaya karar verdi” ifadesi kullanıldı.Gazete, Avrupalı yetkililerin pahalı özel jetlere olan tutkusunu da sorguluyor. Ülke liderlerinden farklı olarak Michel ve Von der Leyen’in kendi özel uçakları yok. Ama normal yolcu uçaklarıyla uçmayı reddetmelerini, çalışma programı ve uçak saatleri arasındaki tutarsızlıkla açıklıyorlar. Bu yüzden AB’li yetkililer özel şirket Luxaviation’un hizmetine başvuruyor, Brüksel’den yüksek hızlı trenlerin kesintisiz çalıştığı Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu oturumlarına ve sıradan uçak seferlerinin hep yoğun olduğu Berlin ve Viyana’ya gitmek için bu şirketin jetlerini kullanıyorlar.Michel ve Von der Leyen’in, iklim değişikliğiyle mücadeleye adanmış etkinliklere bile gitmek için özel jetleri kullandığına dikkat çeken Le Monde, bu iki yetkilinin Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği konferansını düzenlediği Mısır’a gitmek için en az 100 bin euro masrafla tek özel jet kullansa da ‘Tek Okyanus’ Zirvesi’nin yapıldığı Fransa’nın Brest şehrine her birisinin ayrı uçakla gittiği belirtildi.Makalede, en çok Michel’in yaptığı harcamalara yer veriliyor. En masraflı seyahati, 1 Aralık 2022’de Çin’e yapılırken bu seyahat için Luxaviation’ın 460 bin euro hesap çıkardığı kaydedildi. Makalede, “Bu, Fransa ve Almanya’da rahatsızlığa neden oldu. Her iki ülke bu seyahati gereksiz buldu” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/abnin-en-buyuk-partisine-polis-baskini-1069188015.html
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avrupa birliği, charles michel, ursula von der leyen, seyahat
avrupa birliği, charles michel, ursula von der leyen, seyahat

AB, başkanlarının seyahat masraflarından rahatsız

22:04 10.04.2023
© AFP 2023Charles Michel ile Ursula von der Leyen
Charles Michel ile Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023
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Fransız Le Monde gazetesi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in seyahat masraflarının seleflerine göre belirgin şekilde yüksek olduğunu ve yükselmeye devam ettiğini, bunun da birliğe üye ülkelerde soru işaretleri yarattığını yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı’nın bütçesinin 2024’te 2 milyon 600 bin euro olarak planlandığı, bunun 2023’e göre yüzde 27.5 daha büyük olduğu ifade edildi. Michel ve heyetlerinin seyahatler için yapılacak masrafların yaklaşık 2 milyon euro olarak planlandığı, bunun 2023’e göre üçte bir oranında daha fazla olduğu belirtildi. Bu artışın ana sebebi olarak Ukrayna’daki çatışmayla bağlantılı 'aktif uluslararası faaliyet' olarak gösterildi.
Makalede, “9 Mart’ta bu konuyla ilgili yapılan toplantıda, aralarında Almanya, İtalya ve Polonya’nın bulunduğu dokuz ülke bu artışın nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Avusturya ve Slovakya, bu yaşam tarzının neden olabileceği ‘imaj sorunlarından’ bahsetti” ifadelerine yer verildi.
Michel’in selefleri Donals Tusk (2014-2019) ve Herman Van Rompuy’in (2010-2014) seyahat masraflarının 500 bin euro’nun altında olduğunu, tüm bütçelerinin de 1 milyon euro’ya sığdığını anımsatan Le Monde, “Bu büyüme bir tek enflasyonla açıklanamaz” değerlendirmesini yaptı.
Von der Leyen’in de seleflerine göre daha sık yurt dışına seyahat ettiği ifade edildi. Komisyon Başkanı ve üyelerinin 2022’deki seyahatlerinin toplam maliyeti 3 milyon 700 bin euro olarak değerlendiriliyor. Gazeteye konuşan kaynakların görüşüne göre, masrafların artmasının bir başka nedeni Michel ve von der Leyen arasındaki sıkı rekabet oldu. Bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme sırasında Von der Leyen’e sandalyenin verilmediği geçen yılın nisan ayında ortaya çıktığı belirtildi.
Makalede, 3 Şubat’ta Kiev’de yapılan AB-Ukrayna zirvesine de dikkat çekilirken, “Zirve, olması gerektiği gibi Charles Michel tarafından duyurulmuştu. Ama eski Alman bakan (Von der Leyen) birkaç gün sonra inisiyatifi eline alarak (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy’in bakanlarıyla işbirliğini görüşmek için 2 Şubat’ta komisyon üyeleriyle birlikte Ukrayna’nın başkentine gideceğini duyurdu. Bu bağlamda, Belçika lideri, 3 Şubat zirvesine hazırlık amacıyla ilk ziyaretini tek başına 19 Ocak’ta yapmaya karar verdi” ifadesi kullanıldı.
Gazete, Avrupalı yetkililerin pahalı özel jetlere olan tutkusunu da sorguluyor. Ülke liderlerinden farklı olarak Michel ve Von der Leyen’in kendi özel uçakları yok. Ama normal yolcu uçaklarıyla uçmayı reddetmelerini, çalışma programı ve uçak saatleri arasındaki tutarsızlıkla açıklıyorlar. Bu yüzden AB’li yetkililer özel şirket Luxaviation’un hizmetine başvuruyor, Brüksel’den yüksek hızlı trenlerin kesintisiz çalıştığı Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu oturumlarına ve sıradan uçak seferlerinin hep yoğun olduğu Berlin ve Viyana’ya gitmek için bu şirketin jetlerini kullanıyorlar.
Michel ve Von der Leyen’in, iklim değişikliğiyle mücadeleye adanmış etkinliklere bile gitmek için özel jetleri kullandığına dikkat çeken Le Monde, bu iki yetkilinin Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği konferansını düzenlediği Mısır’a gitmek için en az 100 bin euro masrafla tek özel jet kullansa da ‘Tek Okyanus’ Zirvesi’nin yapıldığı Fransa’nın Brest şehrine her birisinin ayrı uçakla gittiği belirtildi.
Makalede, en çok Michel’in yaptığı harcamalara yer veriliyor. En masraflı seyahati, 1 Aralık 2022’de Çin’e yapılırken bu seyahat için Luxaviation’ın 460 bin euro hesap çıkardığı kaydedildi. Makalede, “Bu, Fransa ve Almanya’da rahatsızlığa neden oldu. Her iki ülke bu seyahati gereksiz buldu” denildi.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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