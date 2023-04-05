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AB'nin en büyük siyasi partisine polis baskını
AB'nin en büyük siyasi partisine polis baskını
Belçika ve Alman polis memurlarının Almanya'da devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük siyasi partisi olan Avrupa... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T00:49+0300
2023-04-05T00:50+0300
dünya
avrupa parlamentosu
avrupa birliği
avrupa halk partisi birliği (epp)
yolsuzluk
brüksel
polis baskını
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Geçen aylarda AB'nin en büyük siyasi partisi olan Avrupa Halk Partisi'ne (EPP) yönelik yolsuzluk soruşturması süreci devam ediyor.Partiden yapılan açıklamada, salı günü Brüksel'deki genel merkeze Belçikalı ve Alman polis memurları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi.Baskın ve ofiste yapılan aramanın 'Almanya'nın Thüringen eyaletinde devam eden soruşturmayla ilgili olduğu' bilgisi paylaşılan açıklamada, "Parti, ilgili tüm bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili makamlarla tam bir şeffaflık içinde işbirliği yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada, polis ziyaretinin 'devam eden hukuki süreç' ile ilgili olması nedeniyle daha fazla ayrıntı verilemeyeceği kaydedildi.Euractiv haber sitesi, baskın sırasında bilgisayarlara el konulduğunu ve soruşturmanın odağında Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin Thüringen'deki lideri Mario Voigt'ın olduğunu bildirdi.Almanya basınında yer alan haberlere göre Voigt, 2019 yılında EPP'nin dijital seçim kampanyasını yürütmek üzere göreve geldi ve iddialara göre bazı işleri rüşvet karşılığında Thüringen'deki bir internet firmasına ihale etti.EPP'den bir yetkili, Politico'ya verdiği demeçte Brüksel ile Berlin'in yürüttüğü ortak soruşturmanın '2019 yılındaki kampanya sırasında EPP adına çalışan bir kuruluş ve Almanya'daki taşeronlarından biri arasındaki sorunla' alakalı olduğunu öne sürdü.1976 yılında kurulan EPP, aralarında Alman CDU, Fransa'nın Cumhuriyetçileri ve İrlanda'nın Fine Gael partilerinin de bulunduğu merkez sağ ve Hıristiyan demokrat partilerden oluşan ulusötesi bir koalisyon.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın da üyesi olduğu EPP, 1999 yılından bu yana AP'deki en büyük parti konumunda.
https://sputniknews.com.tr/20221217/avrupa-parlamentosunda-yolsuzluk-sorusturmasi-yunan-vekilin-parti-uyeligi-askiya-alindi-1064691684.html
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avrupa parlamentosu, avrupa birliği, avrupa halk partisi birliği (epp), yolsuzluk, brüksel, polis baskını
avrupa parlamentosu, avrupa birliği, avrupa halk partisi birliği (epp), yolsuzluk, brüksel, polis baskını

AB'nin en büyük siyasi partisine polis baskını

00:49 05.04.2023 (güncellendi: 00:50 05.04.2023)
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Belçika ve Alman polis memurlarının Almanya'da devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük siyasi partisi olan Avrupa Halk Partisi (EPP) genel merkezine baskın düzenlediği açıklandı.
Geçen aylarda AB'nin en büyük siyasi partisi olan Avrupa Halk Partisi'ne (EPP) yönelik yolsuzluk soruşturması süreci devam ediyor.
Partiden yapılan açıklamada, salı günü Brüksel'deki genel merkeze Belçikalı ve Alman polis memurları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi.
Baskın ve ofiste yapılan aramanın 'Almanya'nın Thüringen eyaletinde devam eden soruşturmayla ilgili olduğu' bilgisi paylaşılan açıklamada, "Parti, ilgili tüm bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili makamlarla tam bir şeffaflık içinde işbirliği yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, polis ziyaretinin 'devam eden hukuki süreç' ile ilgili olması nedeniyle daha fazla ayrıntı verilemeyeceği kaydedildi.
Euractiv haber sitesi, baskın sırasında bilgisayarlara el konulduğunu ve soruşturmanın odağında Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin Thüringen'deki lideri Mario Voigt'ın olduğunu bildirdi.
Almanya basınında yer alan haberlere göre Voigt, 2019 yılında EPP'nin dijital seçim kampanyasını yürütmek üzere göreve geldi ve iddialara göre bazı işleri rüşvet karşılığında Thüringen'deki bir internet firmasına ihale etti.
EPP'den bir yetkili, Politico'ya verdiği demeçte Brüksel ile Berlin'in yürüttüğü ortak soruşturmanın '2019 yılındaki kampanya sırasında EPP adına çalışan bir kuruluş ve Almanya'daki taşeronlarından biri arasındaki sorunla' alakalı olduğunu öne sürdü.
1976 yılında kurulan EPP, aralarında Alman CDU, Fransa'nın Cumhuriyetçileri ve İrlanda'nın Fine Gael partilerinin de bulunduğu merkez sağ ve Hıristiyan demokrat partilerden oluşan ulusötesi bir koalisyon.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın da üyesi olduğu EPP, 1999 yılından bu yana AP'deki en büyük parti konumunda.
Maria Spiraki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: Yunan vekilin parti üyeliği askıya alındı
17 Aralık 2022, 05:04
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