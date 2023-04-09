Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:30
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/washington-post-ukraynanin-hava-savunma-kaynaklari-tukenmek-uzere-1069437684.html
Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere
Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere
Washington Post gazetesi, Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma kaynaklarının 23 Mayıs’a kadar tamamen tükeneceğini yazdı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T21:07+0300
2023-04-09T21:07+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
yardım
hava savunma
hava savunma sistemi
operasyon
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma sistemlerinin imkanları 23 Mayıs’a kadar tamamen tükenecek.Makalede yer verilen Pentagon’un belgesinde, “Koruma için orta menzilli hava savunması sağlama imkanları 23 Mayıs'a kadar tamamen tükenecek. Tahminlere göre Ukrayna 2-3 saldırı dalgasına daha dayanacak” ifadeleri yer aldı.Mühimmat lojistiği durumu ile ilgili analizin şubat sonu ila mart başını kapsayan dönemde yapıldığı belirtilen haberde, Kiev’in ABD ve müttefiklerinin sağladığı askeri kaynakları tükettiğinin ortaya çıktığı, sızan belgelerin başta mühimmat ve hava savunma kaynakları olmak üzere Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahların endişe verici yetmezliğine işaret ettiği dile getirildi.Stokların tükenmesi nedeniyle Ukrayna ordu birliklerinin, hava savunma sistemlerinin öncelikli olarak savaş uçaklarına ve helikopterlerine karşı çalışmasını sağlamaları gerektiğine dikkat çekilen yazıda, aynı zamanda Kiev’e söz konusu kaynakları ‘insansız hava araçları benzeri daha küçük tehditlere’ karşı harcamaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.Haberde ayrıca, tahminlere göre birkaç gün içinde tükenebilecek olan topçu mühimmatlarının azalmasının da Pentagon’un endişe kaynaklarından biri olduğu ifade edildi.Daha önce ABD’nin Ukrayna, Çin ve Ortadoğu ile ilgili elinde bulundurduğu 100’ün üzerinde yeni gizli belgelerin ağa sızdırıldığı iddia edilmişti. Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, sızıntı ile ilgili bilginin incelendiği söylenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230409/rus-ordusunda-bati-yapimi-tanklarla-mucadele-icin-ozel-gruplar-olusturuluyor-1069431952.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b14ef895f2afb3eb9a9bfa63c0946f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, yardım, hava savunma, hava savunma sistemi, operasyon, savaş
abd, ukrayna, yardım, hava savunma, hava savunma sistemi, operasyon, savaş

Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere

21:07 09.04.2023
© AP Photo / Jae C. HongUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Abone olTelegram
Washington Post gazetesi, Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma kaynaklarının 23 Mayıs’a kadar tamamen tükeneceğini yazdı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma sistemlerinin imkanları 23 Mayıs’a kadar tamamen tükenecek.
Makalede yer verilen Pentagon’un belgesinde, “Koruma için orta menzilli hava savunması sağlama imkanları 23 Mayıs'a kadar tamamen tükenecek. Tahminlere göre Ukrayna 2-3 saldırı dalgasına daha dayanacak” ifadeleri yer aldı.
Mühimmat lojistiği durumu ile ilgili analizin şubat sonu ila mart başını kapsayan dönemde yapıldığı belirtilen haberde, Kiev’in ABD ve müttefiklerinin sağladığı askeri kaynakları tükettiğinin ortaya çıktığı, sızan belgelerin başta mühimmat ve hava savunma kaynakları olmak üzere Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahların endişe verici yetmezliğine işaret ettiği dile getirildi.
Stokların tükenmesi nedeniyle Ukrayna ordu birliklerinin, hava savunma sistemlerinin öncelikli olarak savaş uçaklarına ve helikopterlerine karşı çalışmasını sağlamaları gerektiğine dikkat çekilen yazıda, aynı zamanda Kiev’e söz konusu kaynakları ‘insansız hava araçları benzeri daha küçük tehditlere’ karşı harcamaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca, tahminlere göre birkaç gün içinde tükenebilecek olan topçu mühimmatlarının azalmasının da Pentagon’un endişe kaynaklarından biri olduğu ifade edildi.
Daha önce ABD’nin Ukrayna, Çin ve Ortadoğu ile ilgili elinde bulundurduğu 100’ün üzerinde yeni gizli belgelerin ağa sızdırıldığı iddia edilmişti. Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, sızıntı ile ilgili bilginin incelendiği söylenmişti.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
Ukrayna krizi
Rus ordusunda Batı yapımı tanklarla mücadele için özel gruplar oluşturuluyor
19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала