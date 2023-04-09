https://sputniknews.com.tr/20230409/washington-post-ukraynanin-hava-savunma-kaynaklari-tukenmek-uzere-1069437684.html
Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere
Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere
Washington Post gazetesi, Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma kaynaklarının 23 Mayıs’a kadar tamamen tükeneceğini yazdı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T21:07+0300
2023-04-09T21:07+0300
2023-04-09T21:07+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma sistemlerinin imkanları 23 Mayıs’a kadar tamamen tükenecek.Makalede yer verilen Pentagon’un belgesinde, “Koruma için orta menzilli hava savunması sağlama imkanları 23 Mayıs'a kadar tamamen tükenecek. Tahminlere göre Ukrayna 2-3 saldırı dalgasına daha dayanacak” ifadeleri yer aldı.Mühimmat lojistiği durumu ile ilgili analizin şubat sonu ila mart başını kapsayan dönemde yapıldığı belirtilen haberde, Kiev’in ABD ve müttefiklerinin sağladığı askeri kaynakları tükettiğinin ortaya çıktığı, sızan belgelerin başta mühimmat ve hava savunma kaynakları olmak üzere Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahların endişe verici yetmezliğine işaret ettiği dile getirildi.Stokların tükenmesi nedeniyle Ukrayna ordu birliklerinin, hava savunma sistemlerinin öncelikli olarak savaş uçaklarına ve helikopterlerine karşı çalışmasını sağlamaları gerektiğine dikkat çekilen yazıda, aynı zamanda Kiev’e söz konusu kaynakları ‘insansız hava araçları benzeri daha küçük tehditlere’ karşı harcamaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.Haberde ayrıca, tahminlere göre birkaç gün içinde tükenebilecek olan topçu mühimmatlarının azalmasının da Pentagon’un endişe kaynaklarından biri olduğu ifade edildi.Daha önce ABD’nin Ukrayna, Çin ve Ortadoğu ile ilgili elinde bulundurduğu 100’ün üzerinde yeni gizli belgelerin ağa sızdırıldığı iddia edilmişti. Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, sızıntı ile ilgili bilginin incelendiği söylenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230409/rus-ordusunda-bati-yapimi-tanklarla-mucadele-icin-ozel-gruplar-olusturuluyor-1069431952.html
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abd, ukrayna, yardım, hava savunma, hava savunma sistemi, operasyon, savaş
abd, ukrayna, yardım, hava savunma, hava savunma sistemi, operasyon, savaş
Washington Post: Ukrayna’nın hava savunma kaynakları tükenmek üzere
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Washington Post gazetesi, Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma kaynaklarının 23 Mayıs’a kadar tamamen tükeneceğini yazdı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve istihbaratının sızan gizli belgelerine dayandırılan habere göre Ukrayna’nın orta menzilli hava savunma sistemlerinin imkanları 23 Mayıs’a kadar tamamen tükenecek.
Makalede yer verilen Pentagon’un belgesinde, “Koruma için orta menzilli hava savunması sağlama imkanları 23 Mayıs'a kadar tamamen tükenecek. Tahminlere göre Ukrayna 2-3 saldırı dalgasına daha dayanacak” ifadeleri yer aldı.
Mühimmat lojistiği durumu ile ilgili analizin şubat sonu ila mart başını kapsayan dönemde yapıldığı belirtilen haberde, Kiev’in ABD ve müttefiklerinin sağladığı askeri kaynakları tükettiğinin ortaya çıktığı, sızan belgelerin başta mühimmat ve hava savunma kaynakları olmak üzere Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahların endişe verici yetmezliğine işaret ettiği dile getirildi.
Stokların tükenmesi nedeniyle Ukrayna ordu birliklerinin, hava savunma sistemlerinin öncelikli olarak savaş uçaklarına ve helikopterlerine karşı çalışmasını sağlamaları gerektiğine dikkat çekilen yazıda, aynı zamanda Kiev’e söz konusu kaynakları ‘insansız hava araçları benzeri daha küçük tehditlere’ karşı harcamaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca, tahminlere göre birkaç gün içinde tükenebilecek olan topçu mühimmatlarının azalmasının da Pentagon’un endişe kaynaklarından biri olduğu ifade edildi.
Daha önce ABD’nin Ukrayna, Çin ve Ortadoğu ile ilgili elinde bulundurduğu 100’ün üzerinde yeni gizli belgelerin ağa sızdırıldığı iddia edilmişti. Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, sızıntı ile ilgili bilginin incelendiği söylenmişti.