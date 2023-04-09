https://sputniknews.com.tr/20230409/rus-ordusunda-bati-yapimi-tanklarla-mucadele-icin-ozel-gruplar-olusturuluyor-1069431952.html

Rus ordusunda Batı yapımı tanklarla mücadele için özel gruplar oluşturuluyor

Rus ordusunda Batı yapımı tanklarla mücadele için özel gruplar oluşturuluyor

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde yer alan Muharebe Eğitim Merkezi Başkanı Yevgeniy Arifulin, Rus ordusunda Ukrayna'ya verilen Batı yapımı tanklarla... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T19:03+0300

2023-04-09T19:03+0300

2023-04-09T19:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

batı

tank

eğitim

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Rus Zvezda televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Arifulin, Rus ordusunda Ukrayna'ya teslim edilen Batı yapımı tanklarla mücadele etmek için özel grupların oluşturulduğunu söyledi.Arifulin, “(Tankların) tüm zayıf ve güçlü yönlerini biliyoruz ve buna göre personeli hazırlıyoruz. Ayrıca burada tank mürettebatları doğrudan tank düellosu için eğitiliyor” diye konuştu.Rus askerlerin Abrams, Leopard 2, Leclerc ve Challenger tanklarını incelediklerini dile getiren Arifulin, bu çalışmanın söz konusu grupların kurulmasını isteyen Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral (Yunus-bek) Yevkurov'un talimatları temelinde düzenlendiğini, Muharebe Eğitim Merkezi’nin ise bu talimatlar doğrultusunda Ana Muharebe Eğitimi İdaresi’nin geliştirdiği faaliyetleri hayata geçirdiğini’ vurguladı.

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rusya, ukrayna, batı, tank, eğitim