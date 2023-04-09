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Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Ada'daki dengeyi bozma pahasına adımlar atılıyor
Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Ada'daki dengeyi bozma pahasına adımlar atılıyor
Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait bir saldırı denizaltısının Güney Kıbrıs'ın limanlarından birine demirlemesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T18:37+0300
2023-04-09T18:37+0300
dünya
kuzey kıbrıs
abd
türkiye
gemi
denizaltı
güney kıbrıs
kınama
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ABD donanmasına ait USS San Juan (SSN 751) isimli denizaltı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs limanına demirlemişti. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin söz kousu adımla Güney Kıbrıs'ın silahlanmasını teşvik edecek adımlar attığı ifade edilmişti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır" denildi.Bakanlıktan yapılan açılamada şu ifadeler yer aldı:"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’ye ait bir saldırı denizaltısının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY’nin silahlanma faaliyetleri konusunda yaptığı açıklamayı kuvvetle destekliyoruz.KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır.ABD’yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230402/turk-disislerinden-abdye-kinama--1069063844.html
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kuzey kıbrıs, abd, türkiye, gemi, denizaltı, güney kıbrıs, kınama
kuzey kıbrıs, abd, türkiye, gemi, denizaltı, güney kıbrıs, kınama

Türkiye'den ABD'ye 'Kıbrıs' tepkisi: Ada'daki dengeyi bozma pahasına adımlar atılıyor

18:37 09.04.2023
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye- ABD
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait bir saldırı denizaltısının Güney Kıbrıs'ın limanlarından birine demirlemesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin kalıcı çözümüne katkıda bulunmamaktadır" denildi.
ABD donanmasına ait USS San Juan (SSN 751) isimli denizaltı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs limanına demirlemişti. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin söz kousu adımla Güney Kıbrıs'ın silahlanmasını teşvik edecek adımlar attığı ifade edilmişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır" denildi.
Bakanlıktan yapılan açılamada şu ifadeler yer aldı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’ye ait bir saldırı denizaltısının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY’nin silahlanma faaliyetleri konusunda yaptığı açıklamayı kuvvetle destekliyoruz.
KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır.
ABD’yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz."
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
DÜNYA
Türk Dışişleri'nden ABD'ye kınama
2 Nisan, 15:20
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