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Türk Dışişleri'nden ABD'ye kınama
Türk Dışişleri'nden ABD'ye kınama
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınadı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T15:20+0300
2023-04-02T15:20+0300
2023-04-02T15:20+0300
dünya
abd
dışişleri
kuzey kıbrıs
güney kıbrıs
kınama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geçen ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının söz konusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. "ABD, 2022 yılında GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedildi. ABD'den bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen söz konusu politikasını gözden geçirmesi ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunması talep edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Ana vatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türkü'ne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."
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abd, dışişleri, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, kınama
abd, dışişleri, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, kınama
Türk Dışişleri'nden ABD'ye kınama
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geçen ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının söz konusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
"ABD, 2022 yılında GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedildi.
ABD'den bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen söz konusu politikasını gözden geçirmesi ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunması talep edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Ana vatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türkü'ne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."