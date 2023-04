Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarını İstanbul'da tanıttı

https://sputniknews.com.tr/20230409/turkiye-isci-partisi-milletvekili-adaylarini-istanbulda-tanitti-1069441666.html

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin katıldığı ittifakın başarısı için pek çok bölgede seçimlere katılmayacağını söyledi.Baş, "Tüm üyelere ve gönüllere çağrı yapıyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmek, Yeşil Sol Parti'ye oy vermek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bayrağını büyüteceğiz ve yükselteceğiz" dedi.Partilerinde adaylık kavgasının olamayacağını aktaran Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay için adaylıktan vazgeçtiğini kaydetti.Hatay'dan milletvekili adayı olan Atalay'ın Marmara Cezaevi’nden yolladığı mektubun da okunduğu toplantıda, aralarında oyuncu Mehmet Aslantuğ'un bulunduğu adaylar kamuoyuna tanıtıldı.

