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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/turkiye-isci-partisi-milletvekili-adaylarini-istanbulda-tanitti-1069441666.html
Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarını İstanbul'da tanıttı
Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarını İstanbul'da tanıttı
Türkiye İşçi Partisi (TİP), "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için milletvekili adaylarını tanıttı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T23:08+0300
2023-04-09T23:08+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet aslantuğ
türkiye işçi partisi (tip)
irfan değirmenci
erkan baş
barış atay
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Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin katıldığı ittifakın başarısı için pek çok bölgede seçimlere katılmayacağını söyledi.Baş, "Tüm üyelere ve gönüllere çağrı yapıyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmek, Yeşil Sol Parti'ye oy vermek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bayrağını büyüteceğiz ve yükselteceğiz" dedi.Partilerinde adaylık kavgasının olamayacağını aktaran Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay için adaylıktan vazgeçtiğini kaydetti.Hatay'dan milletvekili adayı olan Atalay'ın Marmara Cezaevi’nden yolladığı mektubun da okunduğu toplantıda, aralarında oyuncu Mehmet Aslantuğ'un bulunduğu adaylar kamuoyuna tanıtıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230409/turkiye-isci-partisi-milletvekili-aday-listesini-duyurdu-1069425349.html
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mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), irfan değirmenci, erkan baş, barış atay
mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip), irfan değirmenci, erkan baş, barış atay

Türkiye İşçi Partisi milletvekili adaylarını İstanbul'da tanıttı

23:08 09.04.2023
© AATürkiye İşçi Partisi (TİP)
Türkiye İşçi Partisi (TİP) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için milletvekili adaylarını tanıttı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin katıldığı ittifakın başarısı için pek çok bölgede seçimlere katılmayacağını söyledi.
Baş, "Tüm üyelere ve gönüllere çağrı yapıyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin seçimlere girmediği her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmek, Yeşil Sol Parti'ye oy vermek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Her yerde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bayrağını büyüteceğiz ve yükselteceğiz" dedi.
Partilerinde adaylık kavgasının olamayacağını aktaran Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay için adaylıktan vazgeçtiğini kaydetti.
Hatay'dan milletvekili adayı olan Atalay'ın Marmara Cezaevi’nden yolladığı mektubun da okunduğu toplantıda, aralarında oyuncu Mehmet Aslantuğ'un bulunduğu adaylar kamuoyuna tanıtıldı.
Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil Ahmet Şık'tan, TBMM Genel Kurulu’nda canlı yayın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesini duyurdu
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