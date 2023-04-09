https://sputniknews.com.tr/20230409/scooterli-genc-otobusun-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1069395515.html
Scooterlı genç, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Scooterlı genç, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul'da elektrikli scooter ile seyreden iki genç, tehlikeli hareket yapınca yola savruldu. Halk otobüsünün altına giren iki genç, şoförün anlık refleksiyle... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T11:33+0300
2023-04-09T11:33+0300
2023-04-09T12:25+0300
türkiye
istanbul
scooter
elektrikli scooter
scooter
otobüs
otobüs şöförü
kaza
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Şişli-Vezneciler seferini yapan Özel Halk Otobüsü Şoförü Metin Akyol, Unkapanı’ndaki durağa seyretmeye başladı. O esnada elektrikli scooter ile seyreden iki genç, trafikte tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bir süre sonra gençlerden biri, kullandığı scooterın hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Gencin düştüğünü gören otobüs şoförü Metin Akyol, anlık refleksle direksiyonu sola kırdı. Bu sayede iki genç, otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. 'Refleksimle çocukların hayatını kurtardım'Olayla ilgili konuşan Otobüs Şoförü Metin Akyol, "Taksim’den Aksaray istikametine giderken scooterlı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım. Biz önümüze her an bir şeyler çıkabilmesi sebebiyle eğitim alıyoruz. Çok şükür çocuğun canına ve yolcularımıza bir şey olmadı. Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmamasını istiyoruz. Araç büyük olduğu için şoförlerimiz duramayabilir. Acemi insanlara denk gelebilirler ve hayatlarını tehlikeye atabilirler. Bu yüzden scooterları tehlikeli kullanmasınlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulun-scooter-plani-aciklandi-hiz-park-egitim-1069110294.html
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istanbul, scooter, elektrikli scooter, scooter, otobüs, otobüs şöförü, kaza
istanbul, scooter, elektrikli scooter, scooter, otobüs, otobüs şöförü, kaza
Scooterlı genç, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
11:33 09.04.2023 (güncellendi: 12:25 09.04.2023) Abone ol
İstanbul'da elektrikli scooter ile seyreden iki genç, tehlikeli hareket yapınca yola savruldu. Halk otobüsünün altına giren iki genç, şoförün anlık refleksiyle ölümden kıl payı kurtuldu. Otobüs şoförü Metin Akyol, "Refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım, bu sayede çocukların hayatını kurtardım" dedi.
Şişli-Vezneciler seferini yapan Özel Halk Otobüsü Şoförü Metin Akyol, Unkapanı’ndaki durağa seyretmeye başladı. O esnada elektrikli scooter ile seyreden iki genç, trafikte tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bir süre sonra gençlerden biri, kullandığı scooterın hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Gencin düştüğünü gören otobüs şoförü Metin Akyol, anlık refleksle direksiyonu sola kırdı. Bu sayede iki genç, otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
'Refleksimle çocukların hayatını kurtardım'
Olayla ilgili konuşan Otobüs Şoförü Metin Akyol, "Taksim’den Aksaray istikametine giderken scooterlı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım. Biz önümüze her an bir şeyler çıkabilmesi sebebiyle eğitim alıyoruz. Çok şükür çocuğun canına ve yolcularımıza bir şey olmadı. Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmamasını istiyoruz. Araç büyük olduğu için şoförlerimiz duramayabilir. Acemi insanlara denk gelebilirler ve hayatlarını tehlikeye atabilirler. Bu yüzden scooterları tehlikeli kullanmasınlar" ifadelerini kullandı.