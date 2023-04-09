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https://sputniknews.com.tr/20230409/msb-depremle-ilgili-asilsiz-iddialari-yalanlandi-1069397185.html
MSB depremle ilgili asılsız iddiaları yalanlandı
MSB depremle ilgili asılsız iddiaları yalanlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede yayımlanan ve MSB’yi hedef alan depremle ilgili asılsız iddiaları yalanladı. Yayımlanan yazıyla ilgili mahkeme... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T12:30+0300
2023-04-09T12:30+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
deprem
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MSB, bir gazeteci tarafından 27 Şubat tarihinde kaleme alınan “Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık” başlıklı yazıyla ilgili ‘Cevap ve Düzeltme Metni’ yayımlandığını duyurdu. MSB, kaleme alınan yazının; Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK mensuplarını hedef aldığını ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını bildirirken söz konusu yazıda gerçek dışı ithamlara yer verildiğini duyurdu. Kaleme alınan yazıyla ilgili ise mahkeme kararı ile ‘Cevap ve Düzeltme Metni’ yayımlandı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230409/depremin-ardindan-enkaz-tozu-tehlikesi-solunum-yolu-hastaliklari-artti-1069395216.html
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milli savunma bakanlığı (msb), deprem, açıklama, yalanlama, tsk
milli savunma bakanlığı (msb), deprem, açıklama, yalanlama, tsk

MSB depremle ilgili asılsız iddiaları yalanlandı

12:30 09.04.2023
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede yayımlanan ve MSB’yi hedef alan depremle ilgili asılsız iddiaları yalanladı. Yayımlanan yazıyla ilgili mahkeme kararıyla “Cevap ve Düzeltme Metni” yayımlandı.
MSB, bir gazeteci tarafından 27 Şubat tarihinde kaleme alınan “Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık” başlıklı yazıyla ilgili ‘Cevap ve Düzeltme Metni’ yayımlandığını duyurdu. MSB, kaleme alınan yazının; Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK mensuplarını hedef aldığını ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını bildirirken söz konusu yazıda gerçek dışı ithamlara yer verildiğini duyurdu. Kaleme alınan yazıyla ilgili ise mahkeme kararı ile ‘Cevap ve Düzeltme Metni’ yayımlandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“Devletimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK), Sayın Bakanımızı ve TSK’nın şerefli mensuplarını hedef alarak kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan söz konusu haberde özetle, askerin depreme müdahalede geç kaldığı, 2’nci Ordu Komutanı’na beklemede kal emri verildiği ve bunun üzerine üzüntüden ağladığı, Millî Savunma Bakanımızın başarısız olduğu, Suriye’deki operasyonların zafiyet oluşturduğu ve iki ülke sınırlarının askerî sorunlardan kurtarılmadığı vurgulanmaktadır. Bu kapsamda ortaya atılan mesnetsiz iddialar; Millî Savunma Bakanlığının başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere depremle mücadelede de ortaya koyduğu özverili ve başarılı faaliyetleri kamuoyu nezdinde küçültmek, asker-sivil arasına nifak sokmak maksadıyla, şahsi hırsı tatmin ve ülkede kaotik bir ortam oluşturma hevesiyle akla ve mantığa aykırı şekilde kaleme alınmıştır. Daha önce defalarca açıklandığı ve resmî kayıtlarda yer aldığı üzere Millî Savunma Bakanlığı ve TSK felaketin yaşandığı ilk andan itibaren ilgili tüm kurum/kuruluşlarla koordineli olarak seferber olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bakanımız ve TSK Komuta Kademesi de ilk günden itibaren deprem bölgesinde görev almış ve görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve güvenliği için PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı azim ve kararlılıkla mücadele edilmektedir. Tamamen siyasi saiklerin gölgesinde yazıldığı anlaşılan ve subjektif bir bakış açısı ile kaleme alınan bu haber, Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede en yoğun faaliyetlerini yürüten Bakanlığımızı yıpratmaya, kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir.”
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
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