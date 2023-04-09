MSB depremle ilgili asılsız iddiaları yalanlandı

“Devletimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK), Sayın Bakanımızı ve TSK’nın şerefli mensuplarını hedef alarak kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan söz konusu haberde özetle, askerin depreme müdahalede geç kaldığı, 2’nci Ordu Komutanı’na beklemede kal emri verildiği ve bunun üzerine üzüntüden ağladığı, Millî Savunma Bakanımızın başarısız olduğu, Suriye’deki operasyonların zafiyet oluşturduğu ve iki ülke sınırlarının askerî sorunlardan kurtarılmadığı vurgulanmaktadır. Bu kapsamda ortaya atılan mesnetsiz iddialar; Millî Savunma Bakanlığının başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere depremle mücadelede de ortaya koyduğu özverili ve başarılı faaliyetleri kamuoyu nezdinde küçültmek, asker-sivil arasına nifak sokmak maksadıyla, şahsi hırsı tatmin ve ülkede kaotik bir ortam oluşturma hevesiyle akla ve mantığa aykırı şekilde kaleme alınmıştır. Daha önce defalarca açıklandığı ve resmî kayıtlarda yer aldığı üzere Millî Savunma Bakanlığı ve TSK felaketin yaşandığı ilk andan itibaren ilgili tüm kurum/kuruluşlarla koordineli olarak seferber olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bakanımız ve TSK Komuta Kademesi de ilk günden itibaren deprem bölgesinde görev almış ve görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve güvenliği için PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı azim ve kararlılıkla mücadele edilmektedir. Tamamen siyasi saiklerin gölgesinde yazıldığı anlaşılan ve subjektif bir bakış açısı ile kaleme alınan bu haber, Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede en yoğun faaliyetlerini yürüten Bakanlığımızı yıpratmaya, kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir.”