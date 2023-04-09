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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/depremin-ardindan-enkaz-tozu-tehlikesi-solunum-yolu-hastaliklari-artti-1069395216.html
Depremin ardından enkaz tozu tehlikesi: 'Solunum yolu hastalıkları arttı'
Depremin ardından enkaz tozu tehlikesi: 'Solunum yolu hastalıkları arttı'
Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ancak ortaya çıkan tozda asbest riski var. Asbest akciğer sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar hem... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T11:23+0300
2023-04-09T11:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
enkaz
asbest
solunum
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Deprem bölgesinde solunum semptomlarının arttığını söyleyen Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, "Hem akut bronşit bulguları karşımıza geldi hem de astım KOAH gibi hava yolu hastalıklarına sahip kişilerin şikayetlerinin çok arttığını gördük. Zatürre olgularına sık olarak o dönemde karşılaştık ve hastane yatışlarını yapmak durumunda kaldık." dedi.Yıkımın büyük olduğu şehirlerde yaşayanlar için asbest en büyük tehlikeler arasında. Enkaz tozu sonu kansere varabilecek hastalıklara neden olabiliyor. 'Mutlaka maske kullanın'NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre Prof. Dr. İsmail Hanta, "Enkazların kaldırılma aşamasında insanlardan olabildiğince uzak yerlerin seçilmesi son derece önemli. İnsanların en azından bir maskeyle bu tozlardan korunmasını öneriyoruz. Mümkünse uygun filtreli tam yüz maskeleri kullanmaları asbest maruziyetini aza indirmek anlamında. Belki tulum giymeleri, özel gözlük kullanmaları eldiven kullanmaları ve ayakkabıları buna göre seçmeleri şekinde önerilerde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230308/deprem-bolgesinde-asbest-tehlikesi-bolgede-yasayanlarin-tamami-maruz-kaldi-1067974983.html
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türkiye, deprem, enkaz, asbest, solunum

Depremin ardından enkaz tozu tehlikesi: 'Solunum yolu hastalıkları arttı'

11:23 09.04.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYAEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYA
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Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ancak ortaya çıkan tozda asbest riski var. Asbest akciğer sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar hem depremzedeleri hem de bölgede görevli olanları önlem almaları konusunda uyarıyor.
Deprem bölgesinde solunum semptomlarının arttığını söyleyen Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, "Hem akut bronşit bulguları karşımıza geldi hem de astım KOAH gibi hava yolu hastalıklarına sahip kişilerin şikayetlerinin çok arttığını gördük. Zatürre olgularına sık olarak o dönemde karşılaştık ve hastane yatışlarını yapmak durumunda kaldık." dedi.

Yıkımın büyük olduğu şehirlerde yaşayanlar için asbest en büyük tehlikeler arasında. Enkaz tozu sonu kansere varabilecek hastalıklara neden olabiliyor.

'Mutlaka maske kullanın'

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre Prof. Dr. İsmail Hanta, "Enkazların kaldırılma aşamasında insanlardan olabildiğince uzak yerlerin seçilmesi son derece önemli. İnsanların en azından bir maskeyle bu tozlardan korunmasını öneriyoruz. Mümkünse uygun filtreli tam yüz maskeleri kullanmaları asbest maruziyetini aza indirmek anlamında. Belki tulum giymeleri, özel gözlük kullanmaları eldiven kullanmaları ve ayakkabıları buna göre seçmeleri şekinde önerilerde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.
deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
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Deprem bölgesinde asbest tehlikesi: ‘Bölgede yaşayanların tamamı maruz kaldı’
8 Mart, 11:22
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