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Meteoroloji'den 15 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 15 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre bugün iç ve doğu kesimlerde artacak sıcaklıklar hafta başından itibaren batı... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:30+0300
2023-04-09T09:30+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.15 ile toz taşınımı uyarısıDoğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.Hatay'ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yurdun doğu bölgelerinde ise akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.Yarın gece yarısı sona erecek toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-deprem-bolgesinde-toz-tasinimi-bekleniyor-1069134290.html
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meteoroloji, hava durumu, uyarı, fırtına, sağanak, toz taşınımı, istanbul, ankara, deprem
meteoroloji, hava durumu, uyarı, fırtına, sağanak, toz taşınımı, istanbul, ankara, deprem

Meteoroloji'den 15 ile sarı kodlu uyarı

09:30 09.04.2023
© AAHafta sonu için yağış ve fırtına uyarısı: Toz taşınımı bekleniyor
Hafta sonu için yağış ve fırtına uyarısı: Toz taşınımı bekleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre bugün iç ve doğu kesimlerde artacak sıcaklıklar hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Hatay'da ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

15 ile toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hatay'ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yurdun doğu bölgelerinde ise akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yarın gece yarısı sona erecek toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
TÜRKİYE
Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor
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