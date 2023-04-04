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https://sputniknews.com.tr/20230404/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-deprem-bolgesinde-toz-tasinimi-bekleniyor-1069134290.html
Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor
Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji 4 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, olası... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T06:51+0300
2023-04-04T06:51+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
toz taşınımı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI; Rüzgarın güneyli yönlerden Ege ve Göller yöresinde, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedirDEPREM BÖLGESİNDE BEKLENEN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT: Deprem Bölgesinde Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdırMarmaraÇok bulutlu, batısı ile bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 10°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 11°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 13°C, 23°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege ve İzmir çevrelerinde, bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 17°CÇok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz bölümü ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimleri ile Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 15°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 12°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 10°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 10°C, 21°CParçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 8°C, 20°CParçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU 9°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Bayburt, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 10°C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAMSUN 11°C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimleri çok bulutluTOKAT 9°C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 18°CParçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 0°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKARS 0°C, 15°CParçalı çok bulutluMALATYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluSİİRT 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 11°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, toz taşınımı
hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, toz taşınımı

Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor

06:51 04.04.2023
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA
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Meteoroloji 4 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI; Rüzgarın güneyli yönlerden Ege ve Göller yöresinde, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
DEPREM BÖLGESİNDE BEKLENEN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT: Deprem Bölgesinde Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Marmara

Çok bulutlu, batısı ile bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 13°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege ve İzmir çevrelerinde, bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 17°C
Çok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz bölümü ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimleri ile Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 15°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 12°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 21°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Bayburt, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimleri çok bulutlu
TOKAT 9°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 0°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
MALATYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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