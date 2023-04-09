https://sputniknews.com.tr/20230409/malatya-valiliginden-hasarsiz-ya-da-az-hasarli-binalarla-ilgili-aciklama-1069418654.html
Malatya Valiliği'nden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama
Malatya Valiliği'nden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarsız ya da az hasarlı binalarda, hasar tespit durumlarına... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T16:52+0300
2023-04-09T16:52+0300
2023-04-09T16:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
malatya valiliği
deprem
hasar
bina
enkaz
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Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra Malatya merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.Kesin hasar askı listelerinin yapıların bulunduğu muhtarlıklarda 7 Nisan itibarıyla askıya çıkarıldığı, 6 Mayıs'a kadar listelerin askıda kalacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230409/depremzedelerin-evlerinden-hirsizlik-yapan-34-sahis-tutuklandi-1069417488.html
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malatya, malatya valiliği, deprem, hasar, bina, enkaz
malatya, malatya valiliği, deprem, hasar, bina, enkaz
Malatya Valiliği'nden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama
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Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarsız ya da az hasarlı binalarda, hasar tespit durumlarına itiraz edilmeyeceğinin beyan edilmesi halinde basit onarımların yapılabileceğini bildirdi.
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra Malatya merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Kesin hasar askı listelerinin yapıların bulunduğu muhtarlıklarda 7 Nisan itibarıyla askıya çıkarıldığı, 6 Mayıs'a kadar listelerin askıda kalacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kesin hasar askı listelerinde taşınmazları hasarsız veya az hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımız, hasar tespit durumlarına itiraz etmeyeceklerini beyan etmeleri durumunda ev ve iş yerlerinde basit onarım (ruhsata tabi olmayan onarımlar) yapabilirler."