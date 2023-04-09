https://sputniknews.com.tr/20230409/malatya-valiliginden-hasarsiz-ya-da-az-hasarli-binalarla-ilgili-aciklama-1069418654.html

Malatya Valiliği'nden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama

Malatya Valiliği'nden hasarsız ya da az hasarlı binalarla ilgili açıklama

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarsız ya da az hasarlı binalarda, hasar tespit durumlarına... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T16:52+0300

2023-04-09T16:52+0300

2023-04-09T16:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

malatya valiliği

deprem

hasar

bina

enkaz

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Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra Malatya merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.Kesin hasar askı listelerinin yapıların bulunduğu muhtarlıklarda 7 Nisan itibarıyla askıya çıkarıldığı, 6 Mayıs'a kadar listelerin askıda kalacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230409/depremzedelerin-evlerinden-hirsizlik-yapan-34-sahis-tutuklandi-1069417488.html

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malatya, malatya valiliği, deprem, hasar, bina, enkaz