https://sputniknews.com.tr/20230409/depremzedelerin-evlerinden-hirsizlik-yapan-34-sahis-tutuklandi-1069417488.html

Depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 34 şahıs tutuklandı

Depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 34 şahıs tutuklandı

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, depremzedelerin evlerine girerek hırsızlık yapan 159 şahıstan 34’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T16:17+0300

2023-04-09T16:17+0300

2023-04-09T16:19+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

adıyaman

deprem

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_121bf7afe1bd24e28f4b39340e833efb.jpg

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Az hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olan evlerini depremden dolayı terk etmek zorunda kalarak çadır kentlerde, konteyner kentlerde kalan ya da Adıyaman’dan ayrılan depremzedelerin evlerinde hırsızlık olayları yaşandı.Depremzedelerin evlerine girerek çalmaya çalışan şahısları yakalamak için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince çalışmalar yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 35 ikamet, 24 iş yeri, 27 açıktan hırsızlık, 5 motosiklet ve 12 diğer hırsızlık olayları olmak üzere 103 hırsızlık olayına karıştığı belirtilen 159 şüpheli yakalandı.Polis merkezlerinde ifadeleri alınan şahıslar, daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 63 günlük sürede yakalanan 159 şahıstan 34’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ev ve işyerlerinden çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, adıyaman, deprem, hırsızlık