https://sputniknews.com.tr/20230409/kuzey-kore-nukleer-kapasiteli-su-alti-droneunu-yeniden-test-etti-1069389594.html

Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu yeniden test etti

Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu yeniden test etti

Kuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'su altı... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T01:26+0300

2023-04-09T01:26+0300

2023-04-09T01:26+0300

dünya

kuzey kore

nükleer

drone

deneme

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Deneme, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın nükleer temsilcilerinin başkent Seul'da bir araya gelmesinden bir gün sonra yapıldı.Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, Korece 'tsunami' anlamına gelen 'Haeil-2' adı verilen su altı dronunun deneme yapıldıktan sonra 71 saatten fazla su altında kaldığı belirtildi.Drone'un, liman kenti Tanchon yakınlarındaki sularda maket savaş başlığını başarıyla vurduğu ifade edilen haberde, silahın 'ölümcül saldırı yeteneği' ile 1000 kilometre mesafedeki hedefleri vurabileceğini kanıtladığı kaydedildi.Geçen ay iki deneme yapılmıştıKuzey Kore, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek 'Haeil-1' adlı su altı dronunu geçen ay iki kez test etmişti.Drone'un, 'süper ölçekli radyoaktif tsunami oluşturarak düşman gemilerine ve limanlarına saldırmak için tasarlandığı' iddia edilmişti.Kuzey Kore'nin geliştirdiği son silahın, ABD'nin kıyı şehirlerini yok edebilecek radyoaktif okyanus dalgaları ve nükleer tsunamiler üretme yeteneğine sahip olduğu öne sürülen Rus Poseidon torpidolarına benzediği değerlendiriliyor.2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.Yıl başından bu yana ise 11 farklı fırlatma etkinliğinde yaklaşık 30 füze denemesi yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230328/kuzey-kore-nukleer-silaha-uygun-malzeme-uretecek-1068840896.html

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