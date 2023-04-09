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https://sputniknews.com.tr/20230409/kuzey-kore-nukleer-kapasiteli-su-alti-droneunu-yeniden-test-etti-1069389594.html
Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu yeniden test etti
Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu yeniden test etti
Kuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'su altı... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T01:26+0300
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dünya
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Deneme, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın nükleer temsilcilerinin başkent Seul'da bir araya gelmesinden bir gün sonra yapıldı.Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, Korece 'tsunami' anlamına gelen 'Haeil-2' adı verilen su altı dronunun deneme yapıldıktan sonra 71 saatten fazla su altında kaldığı belirtildi.Drone'un, liman kenti Tanchon yakınlarındaki sularda maket savaş başlığını başarıyla vurduğu ifade edilen haberde, silahın 'ölümcül saldırı yeteneği' ile 1000 kilometre mesafedeki hedefleri vurabileceğini kanıtladığı kaydedildi.Geçen ay iki deneme yapılmıştıKuzey Kore, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek 'Haeil-1' adlı su altı dronunu geçen ay iki kez test etmişti.Drone'un, 'süper ölçekli radyoaktif tsunami oluşturarak düşman gemilerine ve limanlarına saldırmak için tasarlandığı' iddia edilmişti.Kuzey Kore'nin geliştirdiği son silahın, ABD'nin kıyı şehirlerini yok edebilecek radyoaktif okyanus dalgaları ve nükleer tsunamiler üretme yeteneğine sahip olduğu öne sürülen Rus Poseidon torpidolarına benzediği değerlendiriliyor.2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.Yıl başından bu yana ise 11 farklı fırlatma etkinliğinde yaklaşık 30 füze denemesi yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/kuzey-kore-nukleer-silaha-uygun-malzeme-uretecek-1068840896.html
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kuzey kore, nükleer, drone, deneme
kuzey kore, nükleer, drone, deneme

Kuzey Kore nükleer kapasiteli 'su altı drone'unu yeniden test etti

01:26 09.04.2023
© AP PhotoKuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'su altı drone'unu yeniden test ettiğini duyurdu.
Kuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'su altı drone'unu yeniden test ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AP Photo
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Kuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'su altı drone'unu yeniden test ettiğini duyurdu.
Deneme, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın nükleer temsilcilerinin başkent Seul'da bir araya gelmesinden bir gün sonra yapıldı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, Korece 'tsunami' anlamına gelen 'Haeil-2' adı verilen su altı dronunun deneme yapıldıktan sonra 71 saatten fazla su altında kaldığı belirtildi.
Drone'un, liman kenti Tanchon yakınlarındaki sularda maket savaş başlığını başarıyla vurduğu ifade edilen haberde, silahın 'ölümcül saldırı yeteneği' ile 1000 kilometre mesafedeki hedefleri vurabileceğini kanıtladığı kaydedildi.

Geçen ay iki deneme yapılmıştı

Kuzey Kore, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek 'Haeil-1' adlı su altı dronunu geçen ay iki kez test etmişti.
Drone'un, 'süper ölçekli radyoaktif tsunami oluşturarak düşman gemilerine ve limanlarına saldırmak için tasarlandığı' iddia edilmişti.
Kuzey Kore'nin geliştirdiği son silahın, ABD'nin kıyı şehirlerini yok edebilecek radyoaktif okyanus dalgaları ve nükleer tsunamiler üretme yeteneğine sahip olduğu öne sürülen Rus Poseidon torpidolarına benzediği değerlendiriliyor.
2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.
Yıl başından bu yana ise 11 farklı fırlatma etkinliğinde yaklaşık 30 füze denemesi yapıldı.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
DÜNYA
Kuzey Kore nükleer silaha uygun malzeme üretecek
28 Mart, 11:44
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