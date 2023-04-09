Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:44
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230409/kansere-yakalanan-senlendiriciden-ilk-aciklama-kisa-bir-ara-sonrasinda-sevenlerim-ile-bulusacagim-1069392859.html
Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım
Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım
Kansere yakalandığını açıklayan Hüsnü Şenlendirici, geçirdiği operasyon sonrasında açıklama yaptı ve "Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım" dedi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T10:01+0300
2023-04-09T10:01+0300
yaşam
hüsnü şenlendirici
sanatçı
kanser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069257296_0:118:1107:741_1920x0_80_0_0_a0a8f88b2ca87858c7be53e886460254.jpg
Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını açıklamıştı; ameliyat sonrası açıklama yaptı. Önceki gün bir operasyon geçiren ünlü sanatçı, hastalığı ve son durumuna ilişkin şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230406/husnu-senlendirici-kansere-yakalandi-1069257479.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069257296_0:14:1107:844_1920x0_80_0_0_fea804fb373337cfa9fde53e9a737e9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hüsnü şenlendirici, sanatçı, kanser
hüsnü şenlendirici, sanatçı, kanser

Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım

10:01 09.04.2023
© İHAHüsnü Şenlendirici
Hüsnü Şenlendirici - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Kansere yakalandığını açıklayan Hüsnü Şenlendirici, geçirdiği operasyon sonrasında açıklama yaptı ve "Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım" dedi.
Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını açıklamıştı; ameliyat sonrası açıklama yaptı. Önceki gün bir operasyon geçiren ünlü sanatçı, hastalığı ve son durumuna ilişkin şunları söyledi:
“Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim…. Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim... Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım. Sevgiyle kalın…”
Hüsnü Şenlendirici - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
YAŞAM
Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı
6 Nisan, 10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала