https://sputniknews.com.tr/20230409/kansere-yakalanan-senlendiriciden-ilk-aciklama-kisa-bir-ara-sonrasinda-sevenlerim-ile-bulusacagim-1069392859.html
Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım
Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım
Kansere yakalandığını açıklayan Hüsnü Şenlendirici, geçirdiği operasyon sonrasında açıklama yaptı ve "Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım" dedi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T10:01+0300
2023-04-09T10:01+0300
2023-04-09T10:01+0300
yaşam
hüsnü şenlendirici
sanatçı
kanser
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Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını açıklamıştı; ameliyat sonrası açıklama yaptı. Önceki gün bir operasyon geçiren ünlü sanatçı, hastalığı ve son durumuna ilişkin şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230406/husnu-senlendirici-kansere-yakalandi-1069257479.html
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hüsnü şenlendirici, sanatçı, kanser
hüsnü şenlendirici, sanatçı, kanser
Kansere yakalanan Şenlendirici'den ilk açıklama: Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım
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Kansere yakalandığını açıklayan Hüsnü Şenlendirici, geçirdiği operasyon sonrasında açıklama yaptı ve "Kısa bir ara sonrasında sevenlerim ile buluşacağım" dedi.
Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını açıklamıştı; ameliyat sonrası açıklama yaptı. Önceki gün bir operasyon geçiren ünlü sanatçı, hastalığı ve son durumuna ilişkin şunları söyledi:
“Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim…. Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim... Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım. Sevgiyle kalın…”