https://sputniknews.com.tr/20230406/husnu-senlendirici-kansere-yakalandi-1069257479.html

Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T10:36+0300

2023-04-06T10:36+0300

2023-04-06T10:36+0300

yaşam

hüsnü şenlendirici

müzisyen

kanser

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Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

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hüsnü şenlendirici, müzisyen, kanser