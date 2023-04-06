https://sputniknews.com.tr/20230406/husnu-senlendirici-kansere-yakalandi-1069257479.html
Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı
Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı
Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:36+0300
2023-04-06T10:36+0300
2023-04-06T10:36+0300
yaşam
hüsnü şenlendirici
müzisyen
kanser
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Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.
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hüsnü şenlendirici, müzisyen, kanser
hüsnü şenlendirici, müzisyen, kanser
Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı
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Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.
Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.
Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.