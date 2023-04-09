https://sputniknews.com.tr/20230409/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-tasiyan-4-gemiye-el-koydu-1069436690.html
İran, Basra Körfezi’nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' 4 gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi’nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' 4 gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi sularında 270 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye el konulduğunu duyurdu. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T20:32+0300
2023-04-09T20:32+0300
2023-04-09T20:32+0300
dünya
ortadoğu
iran
gemi
basra körfezi
akaryakıt
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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Yargı Başkanı Mücteba Kahramani el konulan gemilere ilişkin açıklamada bulundu.Kahramani, "Basra Körfezi’nde ülkemiz kara sularında kaçak akaryakıt yüklü 4 gemi tespit edilerek yakalandı. Bu gemilerde 270 bin litreden fazla kaçak mazot ele geçirildi" ifadelerini kullandı.Hürmüzgan Yargı Başkanı, 'kaçakçıların gemilerin gövde ve duvarlarına ustalıkla tanklar yerleştirdiğini ve söz konusu tanklarda kaçak akaryakıt taşıdığını' kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iran-dolarin-etkisinin-azaltilmasiyla-batinin-ekonomik-hakimiyeti-en-dusuk-seviyeye-inecektir-1069410750.html
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ortadoğu, iran, gemi, basra körfezi, akaryakıt
ortadoğu, iran, gemi, basra körfezi, akaryakıt
İran, Basra Körfezi’nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' 4 gemiye el koydu
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İran, Basra Körfezi sularında 270 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan 4 gemiye el konulduğunu duyurdu.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Yargı Başkanı Mücteba Kahramani el konulan gemilere ilişkin açıklamada bulundu.
Kahramani, "Basra Körfezi’nde ülkemiz kara sularında kaçak akaryakıt yüklü 4 gemi tespit edilerek yakalandı. Bu gemilerde 270 bin litreden fazla kaçak mazot ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
Hürmüzgan Yargı Başkanı, 'kaçakçıların gemilerin gövde ve duvarlarına ustalıkla tanklar yerleştirdiğini ve söz konusu tanklarda kaçak akaryakıt taşıdığını' kaydetti.