https://sputniknews.com.tr/20230409/ilber-ortayli-15-yil-onceki-sayima-gore-iki-buyuk-partinin-il-baskanlarinin-cogunlugu-insaatciydi-1069391577.html

İlber Ortaylı: 15 yıl önceki sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının çoğunluğu inşaatçıydı

İlber Ortaylı: 15 yıl önceki sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının çoğunluğu inşaatçıydı

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaları anımsatarak, "Son faciada en büyük kusurlulardan biri Türkiye’deki... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T09:17+0300

2023-04-09T09:17+0300

2023-04-09T09:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ilber ortaylı

deprem

müteahhit

mühendis

inşaat

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki yazısında, "Müteahhit sayısının 450 bini bulduğu açıklandı, rakam resmidir. Ancak bu yüksek sayının aksine inşaat mühendislerimizin sayısının ise birçok ülkeye göre az olduğunu söylüyorlar. Az sayıda mühendis bu firmalarda güya istihdam ediliyor. Bu müteahhit unvanlı zevat nasıl yetişiyor, hangi meslek kuruluşlarının imtihanından geçiyor, üzerlerindeki devlet gözetimi nedir? Deneyimlerimden biliyorum; restoratör diye ortaya çıkan müteahhitlerin ne restorasyonla ne eski eserle alakaları vardı. Tuttukları çalışanlar da kendileri gibi ve bunların üzerinde denetim de kurulamıyor." ifadesini kullandı.'Bir inşaat müteahhitleri ülkesi haline dönmüşüz'Ortaylı şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230331/isias-otel-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-1068988856.html

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ilber ortaylı, deprem, müteahhit, mühendis, inşaat