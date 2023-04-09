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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ilber-ortayli-15-yil-onceki-sayima-gore-iki-buyuk-partinin-il-baskanlarinin-cogunlugu-insaatciydi-1069391577.html
İlber Ortaylı: 15 yıl önceki sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının çoğunluğu inşaatçıydı
İlber Ortaylı: 15 yıl önceki sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının çoğunluğu inşaatçıydı
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaları anımsatarak, "Son faciada en büyük kusurlulardan biri Türkiye’deki... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ilber ortaylı
deprem
müteahhit
mühendis
inşaat
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki yazısında, "Müteahhit sayısının 450 bini bulduğu açıklandı, rakam resmidir. Ancak bu yüksek sayının aksine inşaat mühendislerimizin sayısının ise birçok ülkeye göre az olduğunu söylüyorlar. Az sayıda mühendis bu firmalarda güya istihdam ediliyor. Bu müteahhit unvanlı zevat nasıl yetişiyor, hangi meslek kuruluşlarının imtihanından geçiyor, üzerlerindeki devlet gözetimi nedir? Deneyimlerimden biliyorum; restoratör diye ortaya çıkan müteahhitlerin ne restorasyonla ne eski eserle alakaları vardı. Tuttukları çalışanlar da kendileri gibi ve bunların üzerinde denetim de kurulamıyor." ifadesini kullandı.'Bir inşaat müteahhitleri ülkesi haline dönmüşüz'Ortaylı şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230331/isias-otel-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-1068988856.html
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ilber ortaylı, deprem, müteahhit, mühendis, inşaat
ilber ortaylı, deprem, müteahhit, mühendis, inşaat

İlber Ortaylı: 15 yıl önceki sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının çoğunluğu inşaatçıydı

09:17 09.04.2023
© İHA / EMRE AKARCATarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / EMRE AKARCA
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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaları anımsatarak, "Son faciada en büyük kusurlulardan biri Türkiye’deki müteahhitlerdir, inşaat müteahhitleri ülkesi haline dönmüşüz.15 yıl önceki sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının çoğunluğu inşaatçıydı" değerlendirmesini yaptı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki yazısında, "Müteahhit sayısının 450 bini bulduğu açıklandı, rakam resmidir. Ancak bu yüksek sayının aksine inşaat mühendislerimizin sayısının ise birçok ülkeye göre az olduğunu söylüyorlar. Az sayıda mühendis bu firmalarda güya istihdam ediliyor. Bu müteahhit unvanlı zevat nasıl yetişiyor, hangi meslek kuruluşlarının imtihanından geçiyor, üzerlerindeki devlet gözetimi nedir? Deneyimlerimden biliyorum; restoratör diye ortaya çıkan müteahhitlerin ne restorasyonla ne eski eserle alakaları vardı. Tuttukları çalışanlar da kendileri gibi ve bunların üzerinde denetim de kurulamıyor." ifadesini kullandı.

'Bir inşaat müteahhitleri ülkesi haline dönmüşüz'

Ortaylı şunları kaydetti:
"Bir inşaat müteahhitleri ülkesi haline dönmüşüz. 15 yıl önceki bir sayıma göre iki büyük partinin il başkanlarının büyük çoğunluğu inşaatçıydı. Hele belirli bir bölgenin inşaatçıları bütün partilerde hâkimse burada umumi bir prensip uygulamak gerekir. İnşaatlar üzerinde ciddi bir denetimin yasal mevzuata rağmen gerçekleşememesi de bununla ilgilidir. Şu halde artık bütün siyasi partilerin, devlet organlarının ve tabii asıl vatandaşların çok uyanık olması gerekir."
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