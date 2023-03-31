https://sputniknews.com.tr/20230331/isias-otel-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-1068988856.html

İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama

İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama

Depremlerde 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'in statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız tutuklandı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T10:28+0300

2023-03-31T10:28+0300

2023-03-31T10:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adıyaman

otel

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuklandı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230319/ortayli-isias-otel-ibret-nesnesi-olarak-bu-haliyle-muhafaza-edilmeli-ve-hikyesi-anlatilmali-1068453459.html

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