https://sputniknews.com.tr/20230319/ortayli-isias-otel-ibret-nesnesi-olarak-bu-haliyle-muhafaza-edilmeli-ve-hikyesi-anlatilmali-1068453459.html

Ortaylı: İsias Otel ibret nesnesi olarak bu haliyle muhafaza edilmeli ve hikâyesi anlatılmalı

Ortaylı: İsias Otel ibret nesnesi olarak bu haliyle muhafaza edilmeli ve hikâyesi anlatılmalı

Son yazısında depremde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıslı voleybolcuları hatırlatan Prof. Dr. Ortaylı, "Adıyaman’daki otel, Türkiye’de inşaat sektörünün... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T10:49+0300

2023-03-19T10:49+0300

2023-03-19T10:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ilber ortaylı

kıbrıs

otel

deprem

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Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Hürriyet gazetesinde bugünkü 'Son Kıbrıs gezimin düşündürdükleri' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:"25 yavrumuz son depremde Adıyaman’da İsias Otel’in kalıntıları altında kaldı. Kurtulan çok az. Çocuğunu kaybeden öğretmen ile karşılaştım, 'Dünyada en zor saygı görevi bir anaya ve babaya çocuğu için başsağlığı dilemek.' Hayat devam ediyor. Cana yakın halkın çocuklarıyla anında kaynaştık ama hüzün ortada geziyor. Hayatın bize en büyük hediye olduğu ve ne olursa olsun yaşanıp sürdürülmesi gerektiği üzerinde durdum ama iki öğretmenin çocukları bazılarının ebeveynlerini orada kaybettik. Sayıca küçük bir toplum için inanılmaz bir yara. Adıyaman’daki otel, Türkiye’de inşaat sektörünün sahtekârlık olayının abidesi. Bence olduğu gibi, bir ibret nesnesi olarak bu haliyle muhafaza edilmeli ve hikâyesi anlatılmalı. İnsanların kriminal davranışları unutulmamalı. Yapanlar yok olsalar bile toplumun hafızasına yerleştirilmeliler. Türkiye, Kıbrıs’a her zaman olduğu gibi sahip çıkmalı. Bu çocukların yerine yetişecek olanlara destek olmalı. Şurası bir gerçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep var olacak bizim dışımızda ama yanımızda devam edecek. Tıpkı bizim de onlarla yapacağımız gibi."

https://sputniknews.com.tr/20230210/kuzey-kibrisli-voleybol-takimindan-16-kisi-depremde-hayatini-kaybetti-1066846329.html

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