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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iki-eski-bakan-iyi-parti-listesinde-1069408990.html
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Teslim edilen listelerde AK... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T15:07+0300
2023-04-09T15:56+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
ahmet eşref fakıbaba
milletvekili
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Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor.İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıraBilal Bilici - Adana 2'nci sıraEce Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıraSeyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıraBuğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıraAhmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıraKüşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıraTurhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıraEski futbolcular da listedeGeçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıraUğur Poyraz - Antalya 1'inci sıraÜnal Karaman - Konya 1'inci sıraGökhan Zan - Hatay 2'nci sıraÜmit Özlale - İzmir 2'nci sıraSevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıraŞenol Sunat - Manisa 1'inci sıraİdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıraEdip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıraLütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıraErhan Usta - Samsun 1'inci sıraBurhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıraSelcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıraTürker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıraEdip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıraLütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıraErhan Usta - Samsun 1'inci sıraBurhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıraSelcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıraTürker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-parti-milletvekili-aday-listesini-1600da-yskya-teslim-edecek-1069408499.html
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iyi parti, ahmet eşref fakıbaba, milletvekili
iyi parti, ahmet eşref fakıbaba, milletvekili

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

15:07 09.04.2023 (güncellendi: 15:56 09.04.2023)
© AAİYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Teslim edilen listelerde AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan girdiği görülüyor.
Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor.
İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.
Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.
Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

Eski futbolcular da listede

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu
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