https://sputniknews.com.tr/20230409/iki-eski-bakan-iyi-parti-listesinde-1069408990.html

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Teslim edilen listelerde AK... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T15:07+0300

2023-04-09T15:07+0300

2023-04-09T15:56+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

ahmet eşref fakıbaba

milletvekili

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Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor.İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıraBilal Bilici - Adana 2'nci sıraEce Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıraSeyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıraBuğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıraAhmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıraKüşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıraTurhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıraEski futbolcular da listedeGeçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıraUğur Poyraz - Antalya 1'inci sıraÜnal Karaman - Konya 1'inci sıraGökhan Zan - Hatay 2'nci sıraÜmit Özlale - İzmir 2'nci sıraSevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıraŞenol Sunat - Manisa 1'inci sıraİdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıraEdip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıraLütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıraErhan Usta - Samsun 1'inci sıraBurhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıraSelcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıraTürker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıraEdip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıraLütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıraErhan Usta - Samsun 1'inci sıraBurhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıraSelcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıraTürker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-parti-milletvekili-aday-listesini-1600da-yskya-teslim-edecek-1069408499.html

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iyi parti, ahmet eşref fakıbaba, milletvekili