https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-parti-milletvekili-aday-listesini-1600da-yskya-teslim-edecek-1069408499.html
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu
AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T14:53+0300
2023-04-09T14:53+0300
2023-04-09T15:52+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
milletvekili
seçim
cumhurbaşkanı
bakan
ysk
aday
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Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. SıraAnkara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul TürkeşAnkara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BilginAnkara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayAnkara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin UstaAnkara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleriAnkara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi AlbasanAntalya 1. Sıra – Mevlüt ÇavuşoğluAğrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken KilerciArtvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk ÇelikBalıkesir 1. Sıra – İsmail OkBurdur 1. Sıra – Adem KorkmazBursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan AlaBursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankErzurum 2. Sıra Fatma ÖncüEskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezGaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gülİstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Murat Kurumİstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğluİstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonayİstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakanİstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğluİstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzenİzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğluİzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnanMahmut Özer - Ordu 1Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.Nureddin Nebati – Mersin 1. SıraVahit Kirişçi – KahramanmaraşMehmet Muş – SamsunAdil Karaismailoğlu – TrabzonNuman Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. SıraJülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. SıraÇiğdem Karaaaslan – Samsun 2. SıraMustafa Şen -Trabzon 2. SıraBelgin Uygur – Balıkesir 2. SıraÖmer çelik – Adana 1. SıraErkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıraDerya Yanık – Osmaniye 1.sıraManisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır YenişehirlioğluListede hangi isimler yok?Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.AK Parti'de 57 isim, üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-uc-donem-kurali-uygulandi-listenin-yuzde-70i-yeni-isimlerden-1069396792.html
https://sputniknews.com.tr/20230409/hangi-isimler-chp-milletvekili-listelerinde-yer-bulamadi-1069405589.html
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ak parti, milletvekili, seçim, cumhurbaşkanı, bakan, ysk, aday
ak parti, milletvekili, seçim, cumhurbaşkanı, bakan, ysk, aday
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu
14:53 09.04.2023 (güncellendi: 15:52 09.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek.
Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Listede hangi isimler yok?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.
AK Parti'de 57 isim, üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.