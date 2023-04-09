https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-parti-milletvekili-aday-listesini-1600da-yskya-teslim-edecek-1069408499.html

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu

AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T14:53+0300

2023-04-09T14:53+0300

2023-04-09T15:52+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

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aday

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Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. SıraAnkara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul TürkeşAnkara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BilginAnkara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayAnkara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin UstaAnkara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleriAnkara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi AlbasanAntalya 1. Sıra – Mevlüt ÇavuşoğluAğrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken KilerciArtvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk ÇelikBalıkesir 1. Sıra – İsmail OkBurdur 1. Sıra – Adem KorkmazBursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan AlaBursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankErzurum 2. Sıra Fatma ÖncüEskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezGaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gülİstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Murat Kurumİstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğluİstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonayİstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakanİstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğluİstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzenİzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğluİzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnanMahmut Özer - Ordu 1Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.Nureddin Nebati – Mersin 1. SıraVahit Kirişçi – KahramanmaraşMehmet Muş – SamsunAdil Karaismailoğlu – TrabzonNuman Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. SıraJülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. SıraÇiğdem Karaaaslan – Samsun 2. SıraMustafa Şen -Trabzon 2. SıraBelgin Uygur – Balıkesir 2. SıraÖmer çelik – Adana 1. SıraErkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıraDerya Yanık – Osmaniye 1.sıraManisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır YenişehirlioğluListede hangi isimler yok?Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.AK Parti'de 57 isim, üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-uc-donem-kurali-uygulandi-listenin-yuzde-70i-yeni-isimlerden-1069396792.html

https://sputniknews.com.tr/20230409/hangi-isimler-chp-milletvekili-listelerinde-yer-bulamadi-1069405589.html

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ak parti, milletvekili, seçim, cumhurbaşkanı, bakan, ysk, aday