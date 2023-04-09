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Hindistan'ın bazı eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi
Hindistan'ın bazı eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine bazı eyaletlerde halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T15:24+0300
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koronavirüs
kovid-19
salgın
salgın hastalık
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maske zorunluluğu
pandemi
hindistan
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Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 8 eyalette Kovid-19 vakasında artış yaşanmasının ardından Haryana ve Kerela eyaletleri dahil bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.Hint epidemiyolog Dr. Lalit Kant, ülkedeki vaka artışının yeni ortaya çıkan XBB.1.16 varyantı ile bağlantılı olduğunu söyledi.Ülkede söz konusu varyantın görülme oranının şubatta yüzde 21,6 iken martta yüzde 35,8’e yükseldiği ancak hastaneye yatış veya ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığı belirtildi.Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 357 yeni vaka görüldüğünü ve aktif vaka sayısının 32 bin 814 olduğunu bildirdi.Ülkede, 30 Mart’ta, 3 bin 16 vakayla yaklaşık 6 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.
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kovid-19, salgın, salgın hastalık, maske, maske zorunluluğu, pandemi, hindistan, asya & pasifik
kovid-19, salgın, salgın hastalık, maske, maske zorunluluğu, pandemi, hindistan, asya & pasifik

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi

15:24 09.04.2023 (güncellendi: 15:28 09.04.2023)
© AFP 2023 / ARUN SANKARHindistan-koronavirüs
Hindistan-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / ARUN SANKAR
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Hindistan'da Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine bazı eyaletlerde halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 8 eyalette Kovid-19 vakasında artış yaşanmasının ardından Haryana ve Kerela eyaletleri dahil bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Hint epidemiyolog Dr. Lalit Kant, ülkedeki vaka artışının yeni ortaya çıkan XBB.1.16 varyantı ile bağlantılı olduğunu söyledi.
Ülkede söz konusu varyantın görülme oranının şubatta yüzde 21,6 iken martta yüzde 35,8’e yükseldiği ancak hastaneye yatış veya ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığı belirtildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 357 yeni vaka görüldüğünü ve aktif vaka sayısının 32 bin 814 olduğunu bildirdi.
Ülkede, 30 Mart’ta, 3 bin 16 vakayla yaklaşık 6 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.
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