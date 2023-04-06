https://sputniknews.com.tr/20230406/saglik-bakanligindan-koronavirus-verileri-son-5-ayda-179-bin-371-yeni-vaka-844-can-kaybi-1069264991.html

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs verileri: Son 5 ayda 179 bin 371 yeni vaka, 844 can kaybı

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs verileri: Son 5 ayda 179 bin 371 yeni vaka, 844 can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 5 ayın koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Kasım - Mart ayları arasında 179 bin 371 yeni vakaya rastlanırken... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T12:27+0300

2023-04-06T12:27+0300

2023-04-06T12:27+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

vaka

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl Kasım ayı ile Mart 2023 tarihleri arasındaki Kovid-19 verilerini açıkladı.Haber Global'in aktardığı verilere göre Aralık ayı 252 ölüm ile en fazla ölümün yaşandığı ay olurken, Ocak ayında 231, Kasım'da 181, Şubat'ta 95, Mart ayında ise 85 ölüm kayıtlara geçti.Tablolara göre geçtiğimiz son iki ayda vaka sayılarında ciddi artış gözlendi. Mart ayı vaka sayıları, Şubat ayının iki katına çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-turan-koronavirus-artik-agir-mevsimsel-grip-haline-geldi-1068693466.html

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türkiye, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, vaka, vaka sayısı