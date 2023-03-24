https://sputniknews.com.tr/20230324/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-turan-koronavirus-artik-agir-mevsimsel-grip-haline-geldi-1068693466.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Koronavirüs artık ağır mevsimsel grip haline geldi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Koronavirüs artık ağır mevsimsel grip haline geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T08:56+0300

2023-03-24T08:56+0300

2023-03-24T08:56+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

koronavirüsle mücadele

koronavirüs testi

koronavirüs bilim kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1b/1049282003_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c39fe5866465569f27f062d2bf2305.jpg

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, 3 yılın geride kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gelinen nokta ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kovid-19 ilişkili hastalık tablosunun genel olarak azaldığını ama son dönemde pozitiflik oranlarında bir miktar artış olduğunu belirten Turan, "Geçtiğimiz haftalarda pozitiflik oranı yüzde 5 civarındayken son günlerde biraz artarak yüzde 10'a ulaştı. Yani kişilerden alınan örneklerin yaklaşık yüzde 10'u pozitif çıkıyor. Bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Kovid-19'da da özellikle mevsimsel değişikliklerle bağlantılı oynamalardan kaynaklanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.'Ağır tribal enfeksiyon gibi geçiyor, ağır hastalık riski azaldı'Kovid-19'un ağır hastalık oluşturup oluşturmamasının önemli olduğunu vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 ve diğer tüm viral enfeksiyonların ileri yaştaki kişiler ve ek hastalığı olanlar için her zaman ağır hastalık riskini getirdiğinin altını çizdi.Bu nedenle hasta olan kişilerin mutlaka kendisini izole etmesi, kalabalık, kapalı ortamlarda maske takması gerektiğini anlatan Turan, süresi uzayan ve geçmeyen viral semptomlarla ilgili de şu uyarılarda bulundu:Turan, aşılamanın sadece Kovid-19 değil diğer tüm viral enfeksiyonlara karşı da koruma sağladığını, bireylerin aşılar sayesinde bu tip hastalıkları daha hafif atlatabildiğini vurguladı.'Umarım böyle bir salgını bir daha görmeyiz'Turan, 3 yılın geride kaldığı pandemiyle mücadelede özellikle 2020'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu anımsatarak, hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının süreçten ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.Kovid-19 ilk ortaya çıktığında dünya genelinde hiçbir sağlık otoritesinin bu virüsle nasıl mücadele edileceğine yönelik net bilgiye sahip olmadığına işaret eden Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , koronavirüsle mücadele, koronavirüs testi, koronavirüs bilim kurulu