https://sputniknews.com.tr/20230409/hangi-isimler-chp-milletvekili-listelerinde-yer-bulamadi-1069405589.html
Hangi isimler CHP milletvekili listelerinde yer bulamadı?
Hangi isimler CHP milletvekili listelerinde yer bulamadı?
14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin listelerinin belli olmasıyla birlikte listelerde yer alamayan vekiller de ortaya çıktı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:29+0300
2023-04-09T13:29+0300
2023-04-09T13:29+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
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milletvekili
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aday listesi
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Diken’in ulaştığı listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:İstanbul 1’inci bölgeİstanbul 2’inci bölgeİstanbul 3’üncü bölgeAnkara 1’inci bölge
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, seçim, milletvekili adayı, milletvekili, aday, aday listesi
türkiye, seçim, milletvekili adayı, milletvekili, aday, aday listesi
Hangi isimler CHP milletvekili listelerinde yer bulamadı?
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14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin listelerinin belli olmasıyla birlikte listelerde yer alamayan vekiller de ortaya çıktı.
Diken’in ulaştığı listelerde
yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:
İstanbul 1’inci bölge
İstanbul 2’inci bölge
İstanbul 3’üncü bölge
Ankara 1’inci bölge