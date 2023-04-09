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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı partisinden istifa etti
Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı partisinden istifa etti
Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Uçkan, partisinden istifa ettiğini bildirdi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T20:13+0300
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politika
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
malatya
istifa
seçim
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Gelecek Partisi'nde Malatya İl Başkanı olarak görev yapan Ahmet Ercan Uçkan, yazılı açıklamasında, 3 yıldır görev yaptığı partisinde son 1.5 yıldır Malatya İl Başkanlığı görevini genel merkezin talebi doğrultusunda ifa etiğini belirtti.Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesinin milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıktığını dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230406/saadet-partisi-deva-partisi-demokrat-parti-ve-gelecek-partisi-secime-chp-listesinden-girecek-1069261019.html
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gelecek partisi, ahmet davutoğlu, malatya, istifa, seçim
gelecek partisi, ahmet davutoğlu, malatya, istifa, seçim

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı partisinden istifa etti

20:13 09.04.2023
© Fotoğraf : Gelecek PartisiGelecek Partisi
Gelecek Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© Fotoğraf : Gelecek Partisi
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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Uçkan, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Gelecek Partisi'nde Malatya İl Başkanı olarak görev yapan Ahmet Ercan Uçkan, yazılı açıklamasında, 3 yıldır görev yaptığı partisinde son 1.5 yıldır Malatya İl Başkanlığı görevini genel merkezin talebi doğrultusunda ifa etiğini belirtti.
Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesinin milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıktığını dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:
"Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir. Birtakım kifayetsiz muhterislerin el üzerinde tutulduğu süreçlere hep birlikte şahit olurken bir gün bu adaletsiz parti içi yönetimin değişeceğine yönelik umudumuzu hep diri tutmaya çalıştık. 'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz. Adalet ve liyakat özlemiyle çıktığımız bu yolun sonu maalesef bizler için büyük bir hüsran olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının Eylül ayından itibaren yürüttüğüm Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimin yanı sıra Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve Gelecek Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."​​​​​​​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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