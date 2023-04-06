https://sputniknews.com.tr/20230406/saadet-partisi-deva-partisi-demokrat-parti-ve-gelecek-partisi-secime-chp-listesinden-girecek-1069261019.html
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek
NTV'nin haberine göre CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ortak liste noktasında anlaştı. İYİ Parti ise ortak listeyi kabul... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T11:21+0300
2023-04-06T11:21+0300
2023-04-06T11:46+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
altılı masa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
saadet partisi
deva partisi
demokrat parti (dp)
gelecek partisi
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DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/chp-ittifak-icinde-hic-bir-sorun-yasanmadan-iyi-parti-ile-birlikte-hareket-ediyoruz-1068674879.html
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millet ittifakı, altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi, deva partisi, demokrat parti (dp), gelecek partisi
millet ittifakı, altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi, deva partisi, demokrat parti (dp), gelecek partisi
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek
11:21 06.04.2023 (güncellendi: 11:46 06.04.2023) Abone ol
NTV'nin haberine göre CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ortak liste noktasında anlaştı. İYİ Parti ise ortak listeyi kabul etmedi.
DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.
CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.