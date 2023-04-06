https://sputniknews.com.tr/20230406/saadet-partisi-deva-partisi-demokrat-parti-ve-gelecek-partisi-secime-chp-listesinden-girecek-1069261019.html

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek

NTV'nin haberine göre CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ortak liste noktasında anlaştı. İYİ Parti ise ortak listeyi kabul... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T11:21+0300

2023-04-06T11:21+0300

2023-04-06T11:46+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

altılı masa

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

saadet partisi

deva partisi

demokrat parti (dp)

gelecek partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068314644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_090871b14b7f2ee655604b00d368a76c.jpg

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/chp-ittifak-icinde-hic-bir-sorun-yasanmadan-iyi-parti-ile-birlikte-hareket-ediyoruz-1068674879.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

millet ittifakı, altılı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi, deva partisi, demokrat parti (dp), gelecek partisi