https://sputniknews.com.tr/20230323/chp-ittifak-icinde-hic-bir-sorun-yasanmadan-iyi-parti-ile-birlikte-hareket-ediyoruz-1068674879.html

CHP: İttifak içinde hiç bir sorun yaşanmadan İYİ Parti ile birlikte hareket ediyoruz

CHP: İttifak içinde hiç bir sorun yaşanmadan İYİ Parti ile birlikte hareket ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekili adayı olmayacağını belirterek, "Bundan sonra inşallah Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede buluşuruz."... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T17:06+0300

2023-03-23T17:06+0300

2023-03-23T17:06+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

engin özkoç

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekili adayı olmayacağını belirterek, "Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede buluşuruz." dedi.Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bütün vatandaşların ramazan ayını kutlayarak Türkiye'ye huzuru getirecek bir hükümetin gelmesi temennisinde bulundu.CHP Grup Başkanvekili olarak son toplantısını yaptığını bildiren Özkoç, "Grup Başkanvekili olarak aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nda da son toplantıma katılacağım." diye konuştu.Özkoç, şimdiye kadar basın mensuplarının kendi görüntüsünü çektiğini belirterek cep telefonuyla toplantıyı takip eden gazetecilerin görüntülerini çekti. Basın mensuplarından haklarını helal etmesini isteyen Özkoç, özgür gazeteciliğin yapıldığı, tüm gazetecilerin hukukunun korunduğu bir Türkiye'de buluşmak istediğini söyledi.Şimdiye kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptığını anımsatan Özkoç, şöyle konuştu:'Bakanlardan oluşan muhalefet iyidir'Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:Özkoç, AK Parti ile HÜDA PAR arasındaki görüşmelere ilişkin soruya ise "AK Parti Yeniden Refah Partisiyle de birlikte olmaya çalıştı. Ama siyasetin içinden gelen, geçmişinde siyasi tecrübesi olan, bir hafızaya sahip olan siyasi partiler bu geminin battığını görüyor. Bu gemi, Türkiye'yi de batırmasın diye doğru kararlar alıyorlar. 'Hizbullah bir terör örgütü değildir' diyen bir HÜDA PAR ile kucaklaşmalarını anlıyorum. Çaresiz kaldılar, böyle bir yol yürümeyi tercih ediyorlar." yanıtını verdi.Engin Özkoç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun dünkü açıklamalarına ilişkin bir soruya ise, "İttifak içinde hiç bir sorun yaşanmadan İYİ Parti ile birlikte hareket ediyoruz. Ağıralioğlu'nun düşünceleri kendi şahsi düşünceleridir, kendisini bağlar." dedi.Özkoç, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasına ilişkin de "Asgari ücret dahi açlık sınırının altında. İktidar, 10 milyon insanı açlık sınırının altına çekti. Bu karar 'Milletin yoksulluğunu, feryadını duyabilmiş değilim' diyen bir karardır. Çünkü toplumdan kopmuş bir iktidar var. Toplumun çaresizliğinin farkında değiller, bu rakamların millete çare olmadığı ortada. Asgari ücreti çok arttırmak değil, enflasyonu aşağı çekmek gerekir. Mesele maaşları arttırmak değil, mesele Türk lirasının değerli ve üreten bir Türkiye olmasıdır." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230322/iyi-partili-agiralioglu-hdpnin-icinde-oldugu-bir-yerde-biz-olamayiz-1068623220.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, engin özkoç