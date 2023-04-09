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Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı
Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı
Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T16:33+0300
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marsilya
bina
bina çökmesi
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Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.Tahliyeler sürüyorDarmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi. Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/emeklilik-reformuna-karsi-cikan-fransizlar-sokaklara-indi-111-gozalti-1069308211.html
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avrupa, fransa, marsilya, bina, bina çökmesi, yaralı
avrupa, fransa, marsilya, bina, bina çökmesi, yaralı

Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı

16:33 09.04.2023
© AFP 2023 / CLEMENT MAHOUDEAUFransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 10 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 10 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / CLEMENT MAHOUDEAU
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Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 10 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.
Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Tahliyeler sürüyor

Darmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi. Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.
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