https://sputniknews.com.tr/20230409/fransada-binalar-art-arda-coktu-yaklasik-10-kisi-enkaz-altinda-kaldi-1069417658.html

Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı

Fransa'da binalar art arda çöktü: Yaklaşık 10 kişi enkaz altında kaldı

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T16:33+0300

2023-04-09T16:33+0300

2023-04-09T16:33+0300

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marsilya

bina

bina çökmesi

yaralı

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Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.Tahliyeler sürüyorDarmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi. Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.

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