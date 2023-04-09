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Filistin: İsrail'in provokasyonları Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirecek
Filistin: İsrail'in provokasyonları Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirecek
Filistin yönetimi, İsrail'in provokasyonlarıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı 'savaş alanına çevireceğini' belirtti. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T19:41+0300
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin uyarılarda bulundu.Ebu Rudeyne, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu kabul edilemez. Caminin avlusunu savaş alanına çevirecek, bu ise durumun ciddi bir şekilde kötüye gitmesine yol açar." ifadelerini kullandı.İsrail'in, ramazan ayında kutsal mekanlara ve ibadet edenlere her gün saldırılar düzenlediğini belirten Ebu Rudeyne, söz konusu eylemlerin "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" vurguladı.Ne olmuştu?İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/israilin-gazzeye-hava-saldirisina-turkiyeden-kinama-mesajlari-filistin-halkinin-yanindayiz-1069321519.html
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Filistin: İsrail'in provokasyonları Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirecek

19:41 09.04.2023
© AAİsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarının ardından, sabah saatlerinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarının ardından, sabah saatlerinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA
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Filistin yönetimi, İsrail'in provokasyonlarıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı 'savaş alanına çevireceğini' belirtti.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin uyarılarda bulundu.
Ebu Rudeyne, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu kabul edilemez. Caminin avlusunu savaş alanına çevirecek, bu ise durumun ciddi bir şekilde kötüye gitmesine yol açar." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, ramazan ayında kutsal mekanlara ve ibadet edenlere her gün saldırılar düzenlediğini belirten Ebu Rudeyne, söz konusu eylemlerin "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" vurguladı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
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