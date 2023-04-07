https://sputniknews.com.tr/20230407/israilin-gazzeye-hava-saldirisina-turkiyeden-kinama-mesajlari-filistin-halkinin-yanindayiz-1069321519.html

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısına Türkiye'den kınama mesajları: 'Filistin halkının yanındayız'

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısına Türkiye'den kınama mesajları: 'Filistin halkının yanındayız'

İsrail, abluka altındaki Gazze ve Lübnan'a saldırı düzenledi. Gazze'de iki tünel ve Hamas'a ait iki silah deposunun vurulduğu duyuruldu. Saldırıya Türkiye'den... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T11:13+0300

2023-04-07T11:13+0300

2023-04-07T11:13+0300

türkiye

israil

türkiye

gazze

gazze şeridi

filistin

hava saldırısı

kınama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorumTBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor." dedi.Şentop, "İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir." diye konuştu.AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdırAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.Kılıçdaroğlu: Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdırCumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/israil-gazzenin-farkli-noktalarina-yonelik-yeni-hava-saldirisi-duzenledi-1069312514.html

https://sputniknews.com.tr/20230407/kilicdaroglundan-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilarina-tepki-1069311660.html

türkiye

israil

gazze

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israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, filistin, hava saldırısı, kınama