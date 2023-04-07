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https://sputniknews.com.tr/20230407/israilin-gazzeye-hava-saldirisina-turkiyeden-kinama-mesajlari-filistin-halkinin-yanindayiz-1069321519.html
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısına Türkiye'den kınama mesajları: 'Filistin halkının yanındayız'
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısına Türkiye'den kınama mesajları: 'Filistin halkının yanındayız'
İsrail, abluka altındaki Gazze ve Lübnan'a saldırı düzenledi. Gazze'de iki tünel ve Hamas'a ait iki silah deposunun vurulduğu duyuruldu. Saldırıya Türkiye'den... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:13+0300
2023-04-07T11:13+0300
türkiye
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gazze şeridi
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hava saldırısı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorumTBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor." dedi.Şentop, "İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir." diye konuştu.AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdırAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.Kılıçdaroğlu: Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdırCumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/israil-gazzenin-farkli-noktalarina-yonelik-yeni-hava-saldirisi-duzenledi-1069312514.html
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israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, filistin, hava saldırısı, kınama
israil, türkiye, gazze, gazze şeridi, filistin, hava saldırısı, kınama

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısına Türkiye'den kınama mesajları: 'Filistin halkının yanındayız'

11:13 07.04.2023
© AA / Mustafa Hassonaİsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA / Mustafa Hassona
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İsrail, abluka altındaki Gazze ve Lübnan'a saldırı düzenledi. Gazze'de iki tünel ve Hamas'a ait iki silah deposunun vurulduğu duyuruldu. Saldırıya Türkiye'den tepkiler yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz. İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek."

TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor." dedi.

Şentop, "İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir." diye konuştu.
Gazze- İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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İsrail, Gazze'nin farklı noktalarına yönelik yeni hava saldırısı düzenledi
05:38

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.
İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu: Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadesini kullanmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
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