Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
02:28 07.04.2023 (güncellendi: 02:30 07.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadesini kullandı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 6, 2023