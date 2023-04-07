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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" dedi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gazze
israil
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gazze, israil
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gazze, israil

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

02:28 07.04.2023 (güncellendi: 02:30 07.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadesini kullandı.
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