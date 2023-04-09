https://sputniknews.com.tr/20230409/eski-bakan-taner-yildiz-hastaneye-kaldirildi-1069391188.html

Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T09:00+0300

2023-04-09T09:00+0300

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türkiye

taner yıldız

kan pıhtılaşması

hastane

bakan

kayseri

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Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahede de tutulduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230321/bursada-11-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1068576330.html

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taner yıldız, kan pıhtılaşması, hastane, bakan, kayseri