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https://sputniknews.com.tr/20230409/eski-bakan-taner-yildiz-hastaneye-kaldirildi-1069391188.html
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
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Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahede de tutulduğu öğrenildi.
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taner yıldız, kan pıhtılaşması, hastane, bakan, kayseri
taner yıldız, kan pıhtılaşması, hastane, bakan, kayseri

Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

09:00 09.04.2023 (güncellendi: 09:26 09.04.2023)
© AA / Dilek Mermer Taner Yıldız
Taner Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA / Dilek Mermer
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Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.
Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.
Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahede de tutulduğu öğrenildi.
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