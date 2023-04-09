https://sputniknews.com.tr/20230409/eski-bakan-taner-yildiz-hastaneye-kaldirildi-1069391188.html
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:00+0300
2023-04-09T09:00+0300
2023-04-09T09:26+0300
türkiye
taner yıldız
kan pıhtılaşması
hastane
bakan
kayseri
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Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahede de tutulduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230321/bursada-11-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1068576330.html
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taner yıldız, kan pıhtılaşması, hastane, bakan, kayseri
taner yıldız, kan pıhtılaşması, hastane, bakan, kayseri
Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
09:00 09.04.2023 (güncellendi: 09:26 09.04.2023) Abone ol
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.
Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.
Önceki dönem bakan Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahede de tutulduğu öğrenildi.