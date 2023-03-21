Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

© AA / Yalçın Çelen Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.