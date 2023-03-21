https://sputniknews.com.tr/20230321/bursada-11-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1068576330.html
Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T17:56+0300
2023-03-21T17:56+0300
2023-03-21T17:56+0300
yaşam
bursa
zehirlenme
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Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda 11 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.Okula gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
bursa
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bursa, zehirlenme
Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda 11 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Okula gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.