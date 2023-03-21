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Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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zehirlenme
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Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda 11 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.Okula gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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bursa, zehirlenme
bursa, zehirlenme

Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17:56 21.03.2023
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA / Yalçın Çelen
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda 11 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Okula gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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