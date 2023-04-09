https://sputniknews.com.tr/20230409/eglence-merkezinde-calisan-22-yasindaki-genc-kalbinden-bicaklandi-1069392253.html

Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T09:40+0300

2023-04-09T09:40+0300

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türkiye

izmir

eğlence

bıçakla yaralama

bıçaklama

cinayet

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Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

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izmir, eğlence, bıçakla yaralama, bıçaklama, cinayet