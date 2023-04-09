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Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:40+0300
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eğlence
bıçakla yaralama
bıçaklama
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Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/turnuva-icin-izmitte-bulunan-milli-karateci-bicaklandi-1065075222.html
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izmir, eğlence, bıçakla yaralama, bıçaklama, cinayet
izmir, eğlence, bıçakla yaralama, bıçaklama, cinayet

Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

09:40 09.04.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURTİzmir acil servis
İzmir acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu.
Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.
Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
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