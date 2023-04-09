https://sputniknews.com.tr/20230409/eglence-merkezinde-calisan-22-yasindaki-genc-kalbinden-bicaklandi-1069392253.html
Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu. 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:40+0300
2023-04-09T09:40+0300
2023-04-09T09:40+0300
türkiye
izmir
eğlence
bıçakla yaralama
bıçaklama
cinayet
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Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/turnuva-icin-izmitte-bulunan-milli-karateci-bicaklandi-1065075222.html
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izmir, eğlence, bıçakla yaralama, bıçaklama, cinayet
izmir, eğlence, bıçakla yaralama, bıçaklama, cinayet
Eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu.
Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.
Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.