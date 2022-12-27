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Turnuva için İzmit’te bulunan milli karateci bıçaklandı
Turnuva için İzmit’te bulunan milli karateci bıçaklandı
İzmit'te düzenlenen bir turnuvaya katılan milli karateci Umut Eren Gündoğ, sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan sporcu tedavi altına... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:38+0300
2022-12-27T00:38+0300
türkiye
karate
karate milli takımı
bıçaklı saldırı
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İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere Bursa'dan İzmit'e gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu karatecisi Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile yürüdüğü sırada bir grup ile aralarında omuz atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarındaki restorandan aldığı bıçakla Gündoğ'a saldırdı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan milli karateci, yaklaşık 500 metre kaçtıktan sonra, Leyla Atakan Caddesi üzerinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 20 yaşındaki Umut Eren Gündoğ, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Gündoğ'un, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda artı 80 kilo kumite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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karate, karate milli takımı, bıçaklı saldırı
karate, karate milli takımı, bıçaklı saldırı

Turnuva için İzmit’te bulunan milli karateci bıçaklandı

00:38 27.12.2022
© DHAMilli karateci sokak ortasında bıçaklandı
Milli karateci sokak ortasında bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© DHA
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İzmit'te düzenlenen bir turnuvaya katılan milli karateci Umut Eren Gündoğ, sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan sporcu tedavi altına alındı.
İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere Bursa'dan İzmit'e gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu karatecisi Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile yürüdüğü sırada bir grup ile aralarında omuz atma sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarındaki restorandan aldığı bıçakla Gündoğ'a saldırdı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan milli karateci, yaklaşık 500 metre kaçtıktan sonra, Leyla Atakan Caddesi üzerinde yere yığıldı.
Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 20 yaşındaki Umut Eren Gündoğ, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gündoğ'un, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda artı 80 kilo kumite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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