https://sputniknews.com.tr/20221227/turnuva-icin-izmitte-bulunan-milli-karateci-bicaklandi-1065075222.html

Turnuva için İzmit’te bulunan milli karateci bıçaklandı

Turnuva için İzmit’te bulunan milli karateci bıçaklandı

İzmit'te düzenlenen bir turnuvaya katılan milli karateci Umut Eren Gündoğ, sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan sporcu tedavi altına... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T00:38+0300

2022-12-27T00:38+0300

2022-12-27T00:38+0300

türkiye

karate

karate milli takımı

bıçaklı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065075078_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_633648d93cc97d7738ce1b05ef563fdf.jpg

İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere Bursa'dan İzmit'e gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu karatecisi Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile yürüdüğü sırada bir grup ile aralarında omuz atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarındaki restorandan aldığı bıçakla Gündoğ'a saldırdı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan milli karateci, yaklaşık 500 metre kaçtıktan sonra, Leyla Atakan Caddesi üzerinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 20 yaşındaki Umut Eren Gündoğ, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Gündoğ'un, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda artı 80 kilo kumite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karate, karate milli takımı, bıçaklı saldırı