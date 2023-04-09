https://sputniknews.com.tr/20230409/chpde-5-kez-ertelenen-parti-meclisi-toplantisi-basladi-1069392961.html

CHP'de 5 kez ertelenen Parti Meclisi toplantısı başladı

CHP'de 5 kez ertelenen Parti Meclisi toplantısı başladı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T10:21+0300

2023-04-09T10:21+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

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Parti genel merkezindeki toplantı, saat 09.30'da, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başladı.Toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılıyor.Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00'da başlaması planlanan PM, gece boyunca 5 kez ertelendi ve bu sabah yapıldı.Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.

https://sputniknews.com.tr/20230409/milletvekili-aday-listeleri-icin-yogun-mesai-bugun-son-gun-1069391294.html

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